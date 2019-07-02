Microsoft'tan Bir Sonraki 'Büyük' Windows 10 Güncellemesi Hakkında Önemli Açıklamalar

Microsoft, geçtiğimiz ay Windows 10 için büyük bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme pek çok özelliğin yanı sıra önemli güvenlik iyileştirmelerini de içeriyordu. Kullanıcılar, Windows'un yeni özelliklerini yeni yeni keşfetmeye başlamışken, Microsoft'tan yeni güncelleştirmelerle ilgili bir açıklama geldi. 19H2 olarak adlandırılan bu güncellemenin takvime uygun bir şekilde kullanıcılarına sunacağını ifade eden Microsoft, bu güncellemenin aylık güncellemeler gibi küçük bir boyuta sahip olacağını duyurdu.

19H1 güncellemesinde olduğu gibi yeni özelliklerin ve güvenlik iyileştirmelerin bulunacağı 19H2 güncelleştirmesi, daha şimdiden Windows Insiders kullanıcılarına sunulmaya hazırlanıyor. Ancak Microsoft bu kez büyük yeniliklerin tamamını test sürümlerinde göstermeyeceğini açıkladı. Tüm testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından Microsoft, bu güncelleştirmeyi eylül ayında kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.

Windows Insiders kullanıcılarına yönelik bazı açıklamalarda bulunan Microsoft, kullanıcıların 19H2 sürümünü nasıl deneyimleyeceklerine dair bir paylaşımda da bulundu. 19H2 güncellemesi için gerekli koşulları bildiren Microsoft, kullanıcıların tüm yenilikleri göstermelerinin biraz zaman alabileceğinin altını çizdi. Orijinal Windows Insiders Twitter hesabından yapılan paylaşım ise şöyle;