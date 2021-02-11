Miçotakis kimdir? Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kaç yaşında, nereli?

Siyaset gündemimizde sık sık adı gelen ve vatandaşların merak konusu haline gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Kiryakos Miçotakis kimdir? İşte Kiryakos Miçotakis hayatı ve biyografisi!

Kıbrıs meselesi ile ilgil konularda gündeme gelen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Miçotakis kimdir?Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis kaç yaşında, nereli?

MİÇOTAKİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 4 Mart 1968

Kaç yaşında: 52 yıl yaşında

Nereli: Atina

Kiriakos Miçotakis Yunan siyasetçi. Yunanistan'ın eski başbakanlarından Konstandinos Miçotakis'in oğludur. 2004'ten beri milletvekili olan Miçotakis, 2013-2015 arasında idari reform bakanı olarak görev aldı. 2016'da Yeni Demokrasi'nin genel başkanı seçildi ve ana muhalefet partisi lideri konumuna geldi. 2019 Yunanistan genel seçimlerinde partisi birinci sırada yer alarak Yunanistan başbakanı oldu..