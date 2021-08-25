Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde

Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde
Hürriyet - Haberler | Magazin

YENİ SEZON İÇİN ENERJİ DEPOLUYORHızlı ve Öfkeli serisi başta olmak üzere genellikle rol aldığı aksiyon türündeki yapımlarla tanınan Michelle Rodriguez, yaz tatilini İtalya'da geçiriyor.

YENİ SEZON İÇİN ENERJİ DEPOLUYOR

Hızlı ve Öfkeli serisi başta olmak üzere genellikle rol aldığı aksiyon türündeki yapımlarla tanınan Michelle Rodriguez, yaz tatilini İtalya'da geçiriyor. 43 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün de çıktığı yat turunda objektiflere takıldı. Rodriguez'e bu tatilde İtalyan sunucu Raffaella Zardo eşlik etti.

NEŞELİ YAT TURU 

Rodriguez ve 48 yaşındaki Zardo, kiraladıkları lüks yatla sabah saatlerinde denize açıldı. Gün boyu denize giren, yüzüp güneşlenen iki arkadaş, su sporlarıyla da ilgilendi. Michelle Rodriguez ile Raffaella Zardo, yoruldukları zaman güverteye çıkıp şezlonglarda dinlendi. İki arkadaş daha sonra tekrar denize girdi.

GÜÇLÜ KASLAR İÇİN ÖZEL EGZERSİZ YAPIYOR

Kaslarını güçlendirmek için düzenli olarak egzersiz yapan Michelle Rodriguez, o gün kahverengi bir bikini tercih etti. Ünlü oyuncunun, güçlü kasları da bu şekilde gözler önüne serilmiş oldu. Hatta Rodriguez bir ara yatın güvertesinde yoga yaptı.

ÇOCUKLUĞU FARKLI ÜLKELERDE GEÇTİ

Dominikli bir anne ile Porto Rikolu bir babanın kızı olan Michelle Rodriguez, 8 iye 11 yaşları arasında annesiyle birlikte Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadı. Daha sonra da altı yıl süreyle Porto Riko'da kaldı. 17 yaşında ise ABD'e dönüp New Jersey'e yerleşti.

İLK BAŞROLÜNÜ 350 KİŞİYİ GERİDE BIRAKARAK ALDI

Sinema kariyerine düşük bütçeli bir film olan Girlfight ile başladı Rodriguez. Rol için aday olan 350 kişiyi geride bırakarak ilk başrolünü alan Michelle Rodriguez, o filmde bir boksörü canlandırdı. Bu sayede de yapımcıların dikkatini çekti.

LOST DİZİSİ DÖNÜM NOKTASI OLDU

Michelle Rodriguez, kariyerindeki en önemli çıkışını ise Lost dizisinde canlandırdığı Ana Lucia Cortez karakteriyle yaptı.

HIZLI VE ÖFKELİ SERİSİNİN DE YILDIZLARINDAN

Michelle Rodriguez, mesleki çalışmalarının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor sık sık. 213 yılında biseksüel olduğu açıklayan Rodriguez, bir dönem ünlü model Cara Delevingne ile yaşadığı ilişkiyle de gündeme gelmişti.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Mert Günok Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Michelle Rodriguez yat turunda görüntülendi: Aksiyon yıldızı tatilde - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 11:58:09. #1.15#

title