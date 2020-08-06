Michelle Obama: Hafif derecede bir depresyona girdim
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BBC

Michelle Obama: Hafif derecede bir depresyona girdim

Eski ABD first lady'si Michelle Obama depresyona girdiğini açıkladı.

Michelle Obama: Hafif derecede bir depresyona girdim
06.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 06.08.2020 13:46

Eski ABD first lady'si Michelle Obama depresyona girdiğini açıkladı. Obama pandemi döneminde ailesi ve toplumun geçirdiği değişimi anlattığı podcast yayınında uyku düzeninin bozulduğunu ve gecenin ortasında uyanmaya başladığını söyledi.

Michelle Obama, "Hafif derecede bir depresyon yaşadığımı biliyorum. Sadece karantina yüzünden değil. ABD'deki ırksal sorunlar ve her gün bu yönetimin ikiyüzlülüğünü tanık olduğum için. Çok üzücü" dedi.

'Duygusal iniş çıkışlar yaşıyorum'

Obama şöyle devam etti:

"Duygusal inişler çıkışlar yaşıyorum. Sanırım herkes böyle şeyler yaşıyor. Kendiniz gibi hissetmediğiniz zamanlar. Yaklaşık bir haftadır bu duyguya teslim oldum ve kendime yüklenmemeye başladım."

Michelle Obama 'Siyahların Hayatı Değerlidir' protestoları ve "ülkeye musallat olan" gerginliğin ruh halini etkilediğini belirterek "Her gün siyah bir adamın, siyah bir kişinin aşağılandığı, yok yere suçlandığı, incitildiği ya da öldürüldüğü haberlerini duymak insanı yıpratıyor. ve bu, hayatımda daha önce hissetmediğim bir ağırlığa neden oldu" dedi.

BBC
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