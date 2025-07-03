Kill Bill ve Reservoir Dogs filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü oyuncu Michael Madsen hayatını kaybetti. Usta yönetmen Quentin Tarantino'nun filmlerinde sıklıkla yer alan ve geniş bir hayran kitlesi bulunan Madsen, sinema dünyasında büyük bir boşluk bırakacak. Peki, Michael Madsen kimdir, Michael Madsen filmleri neler?

MİCHAEL MADSEN KİMDİR?

Michael Soren Madsen (d. 25 Eylül 1957 - 3 Temmuz 2025), Amerikalı aktör, yapımcı, yönetmen, yazar, şair ve fotoğrafçıydı.

Pulp Fiction (Ucuz Roman) filmindeki "Vincent Vega" rolü önerisini geri çevirmişti, çünkü o sırada Wyatt Earp (1994) adlı filmin provalarıyla uğraşıyordu.

Oynadığı filmlerde "Ray-Ban" güneş gözlükleri kullanıyor.

Sinema sektörüne Roger Ebert'in teşvikiyle girmiştir.

"Beer, Blood, and Ashes", "Eat the Worm" ve "Burning in Paradise" ''The hounds of the Hounds'' adlarında dört tane şiir kitabı çıkardı.

"Burning in Paradise" adıyla bir CD çıkardı, bu CD aynı adı taşıyan şiir kitabından bölümler içeriyordu.

Şiir tarzını en çok etkileyen kişilerin Jack Kerouac ve Charles Bukowski olduğunu söylemiştir. Jack Kerouc'un Beat Kuşağını yaratmasından dolayı ona hayranlık duyduğunu söylemiştir.

Kız kardeşi Virginia Madsen'ın oynadığı filmlerde herhangi bir şekilde çıplak görünmesini reddetmişti. Ancak kardeşi bu kurala uymak istemedi.

Rezervuar Köpekleri filmindeki rolü olan Mr. Blonde'un sürdüğü sarı Cadillac'a filmden sonra sahip olmuştu. Bu Cadillac yıllar sonra Bir Zamanlar Hollywood'da filminde yeniden görülmüştür.

Babası Danimarkalı, annesi İrlandalı.

Maxim dergisinin "Tüm zamanların en hain film karakterleri" listesinde Rezervuar Köpekleri'ndeki "Mr. Blonde" karakteriyle ikinci sırada yer aldı.

Kariyerinin ilk yıllarında ismini "Michael Hood" olarak değiştirmek istemişti.

Michael Jackson'ın "You Rock My World" adlı klibinde rol almıştır.

2005 yılında 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği yapmıştır.

2014 yılında ünlü Avustralyalı şarkıcı Iggy Azalea'nın Rita Ora ile düet yaptığı Black Widow şarkısının klibinde oynamıştır. Şarkı YouTube'da beş yüz milyondan fazla tıklanmıştır.

2012 ve 2019'da sarhoş şekilde araba kullanmaktan iki kez tutuklandı.

2015 yılında ünlü Türk korku filmi yönetmeni Hasan Karacadağ'ın ''Magi'' filminde rol almıştır.

Ocak 2022 tarihinde 26 yaşındaki oğlu Hudson Lee Madsen intihar etmiştir.

Michael Madsen, Amerikalı bir aktör, yönetmen, şair ve müzisyendir. Özellikle Quentin Tarantino'nun filmlerindeki rolleriyle tanınır. İşte Michael Madsen'in bazı önemli filmleri:

Quentin Tarantino Filmleri

Reservoir Dogs (1992) – Mr. Blonde (Vic Vega)

Kill Bill: Vol. 1 (2003) – Budd (Bill'in kardeşi)

Kill Bill: Vol. 2 (2004) – Budd

The Hateful Eight (2015) – Joe Gage

Diğer Önemli Filmleri

Thelma & Louise (1991) – Jimmy Lennox

Free Willy (1993) – Glen Greenwood

Species (1995) – Preston Lennox

Donnie Brasco (1997) – Sonny Black

Die Another Day (2002) – Damian Falco

Sin City (2005) – Bob

Hell Ride (2008) – The Deuce

The Hateful Eight (2015) – Joe Gage

Once Upon a Time in Hollywood (2019) – Sheriff Hackett (küçük rol)

TV Dizileri

24 (2003) – David Palmer'ın koruması

Hawaii Five-0 (2012-2013) – Frank Delano

Blue Bloods (2014) – Frank Delano

Video Oyunları

Driv3r (2004) – Tanner (seslendirme)

Mafia II (2010) – Eddie Scarpa (seslendirme)

Michael Madsen, genellikle sert ve karizmatik karakterleri canlandırmasıyla ünlüdür. En unutulmaz rolleri arasında Reservoir Dogs'taki Mr. Blonde ve Kill Bill'deki Budd yer alır.