Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi
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Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi

Miami'de çöken binanın enkazından çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi.

NEW ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami kentinin Surfside bölgesinde, 24 Haziran'da gece yarısı çöken 13 katlı binanın enkazında devam eden arama çalışmalarında çıkarılan ceset sayısı 97'ye yükseldi.

Miami-Dade Belediye Başkanı Daniella Levine Cava, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, arama çalışmalarında 21'inci gün tamamlanırken, binanın enkazından 97 ceset çıkarıldığını, enkazda olduğu tahmin edilen 20'ye yakın kişiye halen ulaşılamadığını belirtti.

Cava, söz konusu 97 kişiden 90'nın kimliğinin belirlendiği, 88 aileye de haber verildiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, arama ve kurtarma çalışmalarının 14'üncü gününde, enkazdan canlı insan bulma ihtimalinin artık kalmadığını, çalışmaların cesetleri bulmaya ve enkazı kaldırmaya yönelik sürdürüleceğini açıklamıştı.

270 dairelik lüks binanın yarısı aniden çökmüştü

Miami Beach'in kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik "Champlain Towers" adlı lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Söz konusu binanın güvenli olmadığı gerekçesiyle geri kalan güney kısmı da 4 Temmuz'da yerel saatle 22.30'da kontrollü şekilde yıkılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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