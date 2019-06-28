Mi Band 4, Sadece 8 Günde 1 Milyon Satış Rakamını Geride Bıraktı

Bu ayın başlarında Çin'de satışa sunulan mi Band 4, görünüşe bakılırsa kullanıcılarını memnun etti. Xiaomi, akıllı bilekliğinin resmi satış rakamlarını Weibo hesabından açıkladı. Çinli üreticinin yapmış olduğu paylaşıma göre saat başı 5.000 birim sevk edilen mi Band 4 akıllı bileklikleri, şirketin herhangi bir giyilebilir cihazının satış rakamlarına kıyasla oldukça iyi ilerliyor.

Mi Band 4, kullanıcılar için geliştirilmiş birçok yeni özellikle geliyor. 120x240 çözünürlüğünde, renkli, 0,95 inç ve çizilmeye karşı dayanıklı bir AMOLED ekrana sahip olan bilekliğin 3 farklı versiyonu var. En gelişmiş modelinde NFC özelliği mevcut olan cihaz için 8 farklı renk seçeneği sunuluyor.

Yüzerken attığınız kulaçları algılayabilen ve spor yaparken sizi takip edebilen yeni bir ivmeölçerin yerleştirildiği akıllı bileklikte tıpkı eski versiyonlarında olduğu gibi "ATM 5" su dayanıklılığı özelliği kullanıcılara sunuluyor. Böylelikle cihaz, suyun altında 50 metre derinliklere kadar çalışabiliyor. Tam dolu bir şarjla 15 ile 20 gün arasında bir kullanım sunan bir bataryaya sahip olan bileklikte ayrıca XiaoAI asistanına sesli komutlar vermek için kullanılabilen bir mikrofon da mevcut.

Çin'deki satış fiyatları 25 dolardan başlayan mi Band 4'ün yakın zamanda piyasaya sürülmediği diğer tüm pazarlarda da satışa çıkması bekleniyor.