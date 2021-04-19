MHRS ve Alo 182, Bakan Koca'nın 'aşılamada 55 yaş üstüne geçildi' açıklamasının ardından çöktü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi" açıklamasının ardından randevu almak için MHRS ve Alo 182 hattına yönelen vatandaşlar, sistemin çökmesi sorunu ile karşı karşıya kaldı. Uzun bir süre erişilemeyen MHRS ve çağrı hattı, sorunun düzeltilmediyse daha sonra yeniden erişime açıldı.