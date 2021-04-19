MHRS ve Alo 182, Bakan Koca'nın 'aşılamada 55 yaş üstüne geçildi' açıklamasının ardından çöktü
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MHRS ve Alo 182, Bakan Koca'nın 'aşılamada 55 yaş üstüne geçildi' açıklamasının ardından çöktü

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi" açıklamasının ardından randevu almak için MHRS ve Alo 182 hattına yönelen vatandaşlar, sistemin çökmesi sorunu ile karşı karşıya kaldı. Uzun bir süre erişilemeyen MHRS ve çağrı hattı, sorunun düzeltilmediyse daha sonra yeniden erişime açıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşılamayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum'' ifadelerini kullandı.

YOĞUNLUĞU KALDIRAMADI

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından randevu almak isteyen vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve Alo 182 hattına yöneldi. Yoğunluk sonrası iki sistem de çökerken konu ile ilgili yetkililerden bir açıklama gelmedi. Kısa bir süre sonra sorunun çözülmesiyle de vatandaşlara yeniden erişim imkanı sağlandı.

Öte yandan koronavirüs salgını nedeniyle MHRS ve Alo 182 hattı üzerinden zaman zaman sorun yaşanmakta.

MHRS ve Alo 182, Bakan Koca'nın 'aşılamada 55 yaş üstüne geçildi' açıklamasının ardından çöktü
MHRS ve Alo 182, Bakan Koca'nın 'aşılamada 55 yaş üstüne geçildi' açıklamasının ardından çöktü
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Damla Çelikli
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