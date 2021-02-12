MHRS randevu al! Mhrs nasıl randevu alınır? Mhrs e-devlet-e-nabız! Mhrs aşı olma randevusu nasıl alınır?

MHRS randevu al! Mhrs nasıl randevu alınır? Mhrs e-devlet-e-nabız! Mhrs aşı olma randevusu nasıl alınır? İşte detaylar haberimizde...

MHRS NEDİR? NASIL RANDEVU ALINIR?

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir. MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir. Türkiye''de uygulanmakta olan (MHRS), AB''nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir. MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır. MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir. MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

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MHRS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Mhrs randevusu almak için siteye girdiğimizde şu sözlerle karşılaşmaktayız;

"Covid-19 Aşılama Programı öncelikli gruplarla başlamıştır. Aşılama için önceliği bulunan gruplar sırasıyla Ulusal Basın ve Medya organları ile kamuoyuna duyurulacak ve bu duyurudan sonra randevu verilecektir. "

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!