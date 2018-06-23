MHP Yeşilli İlçe Başkanlığından İttifak Açıklaması

MHP Yeşilli ilçe başkanlığından ittifak açıklaması

MARDİN - Milliyetçi Hareket Partisi Mardin'in Yeşilli İlçe Başkanlığı, AK Partili Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in 'Seçimde MHP'ye vereceğiniz oylar çöp olur sözlerine' tepki gösterdi.

MHP Yeşilli İlçe Başkanlığında bugün saat 14.30'da gerçekleşen basın açıklamasına MHP Mardin İl Başkanı Mehmet Ertakgöz, Yeşilli İlçe Başkanı İsmail Babuş, milletvekili adayları ve çok sayıda partili katıldı. İlçe Başkanı İsmail Babuş, Belediye Başkanı Hayrettin Demir'in sözlerinin ittifaka gölge düşüreceği belirtilirken, açıklamaları talihsizlik olarak nitelendirildi. Babuş açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve liderleri Devlet Bahçeli'nin arasında yapmış olduğu Cumhur ittifakı münasebetiyle ortak bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "İlçemiz Belediye Başkanı Hayrettin Demir tarafından ve talihsizlik olarak nitelendirdiğimiz açıklama bizi derinden üzmüş ve değim yerindeyse söz konusu kişi tarafından yapılan açıklama ittifaka gölge düşürmüştür. Büyüklerimiz ve reislerimiz tarafından yapılan bu birleşmeye kayıtsız şartsız bir şekilde uymak zorunluluğumuz vardır. Bu ittifakı sorgulamak zarar verecek açıklamalarda bulunmak kimsenin haddi değildir. O anın boşluğuna ve talihsizliğine denk geldiğini düşünerek bu konuda ivedi bir şekilde kamuoyu nezrinde bir özür ya da düzeltme beklemekteyiz" dedi.

Parti ve teşkilatlarının hiç bir zaman bu gibi durumları seçim malzemesi olarak kullanmadıklarını belirten Babuş, "İlgili şahıslar tarafından biran önce düzeltme yapılarak ittifak çerçevesinde ortak hareket edilmesi gerektiği unutturmamalıdır" diye konuştu.

İlçe Başkanı İsmail Babuş'un açıklamasının ardından partililer Milliyetçi Hareket Partisinin bu seçim Mardin'de ilklere imza attığını ve birinci sıra parti olarak seçimde yer aldığını kaydetti.