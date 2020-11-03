MHP Van İl Başkanlığının yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MHP Van İl Başkanlığının yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

03.11.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:29
MHP Van İl Başkanlığının yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'in başkanlığında yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'in başkanlığında yeni yönetim ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Üyelerin birbirlerini daha yakından tanıma imkanı bulduğu toplantıda konuşan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, birlik ve beraberliğin önemine işaret etti. 25 Ekim'de yapılan kongrenin artık geride kaldığını söyleyen Güngöralp, "Hepimiz büyük bir ailenin üyesiyiz. Dargınlık, küskünlük olmayacak. En nefret ettiğim şey dedikodudur. Hedefimiz Van'da partimize yakışır güçlü bir teşkilat yapısı oluşturmak" dedi.

Yeni yönetimin MHP camiasına, Van'a ve tüm ülkeye hayırlı olmasını dileyen Güngöralp, "İnanıyorum ki çok güzel şeyler başaracağız. Hepimiz büyük bir ailenin üyesiyiz. Dargınlık, küskünlük olmayacak. Eksiğimizi tamamlayacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde hareket edeceğiz. Unutmayalım ki hareketimizi büyütmek için yola çıktık. Bu hedeften asla sapmayacağız. Şimdi hizmet zamanıdır. Tecrübeli ve genç kadromuzla hedefimiz Van'da güzel hizmetler yapmaktır" ifadelerini kullandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

MHP Van İl Başkanı Güngöralp mazbatasını aldı
MHP Van İl Başkanı Güngöralp mazbatasını aldı
MHP İl ve ilçe yönetimleri kahvaltıda bir araya geldi
MHP İl ve ilçe yönetimleri kahvaltıda bir araya geldi
MHP İl Başkanlığı binası dualarla açıldı
MHP İl Başkanlığı binası dualarla açıldı

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

Ak Partili Mücahit Yanılmaz Birecik'te - HaberMHP Van İl Başkanlığının yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi - HaberMil-Sen Konfederasyonu heyetinden AA'ya ziyaret - HaberKamu Başdenetçisi adayları belirlendi - HaberTBMM Genel Kurulunda, AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin, "Depremde Alınması Gereken Tedbirlerle İlgili Meclis Araştırması" açılmasına ilişkin... - HaberSon Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi - HaberlerSon dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı saldırıya kınama Açıklaması - HaberAldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu - HaberSon dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı: "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanıyla görüşmüştür. - HaberSon dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda bebek için duygulandıran paylaşım - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayda Gezgin paylaşımı: Allah'a şükürler olsun - HaberSon dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, depremden etkilenen İzmir'in Bayraklı ilçesinde hasar tespit çalışmalarının 2 gün içinde tamamlanacağını bildirdi. - HaberSon dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Acil yıkılacak ağır hasarlı binalarda yıkım sürecini hızlı şekilde yürüteceğiz, 2 binada yıkım tamamlandı." - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Geert Wilders Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Demet Akalın Eser Yenenler
Spor Ali Koç Tisserand Tamer Tuna Gökhan Töre Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Van İl Başkanlığının yeni yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 17:43:07. #1.15#
title