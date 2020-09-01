MHP Tortum ilçe kongresi yapıldı Milliyetçi Hareket Partisi Tortum ilçe kongresi yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi Tortum ilçe kongresi yapıldı. Tek liste halinde yapılan kongrede İlhan Uzun ilçe başkanlığına seçildi.

MHP İl Başkanı Naim Karataş, Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, İl yönetim kurulu üyeleri, İlçe başkanları, İlçe yönetimi ve çok sayıda teşkilat mensubunun katılımı ile yapılan kongrede birlik ve beraberlik mesajları verildi.

"İstiklal için birlik, İstikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" teması ile yapılan kongrede İl Başkanı Naim Karataş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'nin kongre için göndermiş olduğu mesajını okudu. Başkan Karataş, konuşmasında; "kongremizin ülkemize, milletimize, ilimize, ilçemize ve camiamıza hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Başkan Karataş; "İlçedeki şelale dünyanın üçüncü şelalesidir.Tortum şelalesi elektrik üretimine başladıktan sonra ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Tortum doğal güzellikler ve tarihi bakımdan oldukça eski ve zengin bir kültüre sahip kadim bir ilçemizdir.

Bilge liderimiz, genel başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin Türk Milliyetçiliği fikriyatının yalnızca Milliyetçi Hareket Parti'sinin ve ülkücü hareketin ideolojisi olmaktan, bütün Türk milletinin dünya görüşü haline gelmesinde baş rol üstlenmiştir" dedi.

Kongre sonrası İlçe Başkanlığına İlhan Uzun yeniden seçildi.

Başkan Karataş, kongreden sonra esnaf ziyaretleri yaparak, vatandaşların yoğun ilgisi ile ilçeden ayrıldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA