MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan köy ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan köy ziyareti

05.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:28
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan köy ziyareti

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Kadıvakı köyünü ziyaret etti.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Kadıvakı köyünü ziyaret etti.

Bulut, merkeze bağlı Kadıvakı köyünü ziyaret ederek, bir süre köylülerle sohbet etti.

Bulut, köyün en büyük sorununun sürekli göç vermesi olduğuna işaret ederek, "2007 yılında köyümüzün nüfusu 564 idi. 2020 sonu itibarıyla 234'e düştü. Köylerimizi insanlarımızın tercih etmesi için cazip hale, üretim merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Fakat görüyorum ki köylerimizde sadece elleri öpülesi ihtiyarlarımız var. Bu da tarlaların, bahçelerin boş kalması anlamına geliyor. Şimdi bize düşen görev köylerimizi gençlerimize cazip hale getirecek projeler üretmektir." dedi.

Ziyarete MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ziya Selçuk Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Feyza Aktan Guy Ritchie Demet Akalın Didem Kınalı
Spor Ömer Ali Cenk Tosun Ersun Yanal Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan köy ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 12:31:37. #1.16#
title