MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'tan köy ziyareti

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Kadıvakı köyünü ziyaret etti.

Bulut, merkeze bağlı Kadıvakı köyünü ziyaret ederek, bir süre köylülerle sohbet etti.

Bulut, köyün en büyük sorununun sürekli göç vermesi olduğuna işaret ederek, "2007 yılında köyümüzün nüfusu 564 idi. 2020 sonu itibarıyla 234'e düştü. Köylerimizi insanlarımızın tercih etmesi için cazip hale, üretim merkezi haline getirmemiz gerekiyor. Fakat görüyorum ki köylerimizde sadece elleri öpülesi ihtiyarlarımız var. Bu da tarlaların, bahçelerin boş kalması anlamına geliyor. Şimdi bize düşen görev köylerimizi gençlerimize cazip hale getirecek projeler üretmektir." dedi.

Ziyarete MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu