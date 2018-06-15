MHP Sivas Milletvekili Adayları Ramazan Bayramı'nı Kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili adayları Ahmet Özyürek ve Volkan Uygunuçarlar Ramazan Bayramı'nı kutladı.

MHP Sivas 1'inci sıra milletvekili adayı Ahmet Özyürek yayımladığı mesajında,"11 ayın sultanı Ramazan ayını geride bırakmanın burukluğunu yaşarken Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini de birlikte yaşıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kuruluş ayı olan Ramazan-ı Şerif'i hep birlikte uğurluyoruz. Bizleri bayrama ulaştırdığı için Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Türk Milleti, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından birlik ve beraberlik noktasında örnek bir tavır sergilemiştir. Dört bir yanında kaos olan ülkemizin güçlü olmasını, bir ve bütün olmasını hazmedemeyen bazı çevreler 15 Temmuz sürecinin ardından oluşan milli duruş 24 Haziran seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı olarak milletimizin gönlünde yer bulmuştur. Bizlere düşen bu ittifakı korumak ve sahip çıkmaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Sivas 2'nci sıra milletvekili adayı Volkan Uygunuçarlar ise mesajında şunları kaydetti.

""24 Haziran seçimlerine giderken ülkemizin içinde bulunduğu durumda en çok ihtiyacımız olan şey birlik ve beraberliktir. Ülkemiz içte ve dışta hain saldırılara maruz kalırken ülkemizin bekası için bedenlerini taşın altına koyan yüce Türk milleti, 11 ayın sultanı Ramazan ayında birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergilemişlerdir. Her günümüzün bayram tadında olmasını diliyorum. Bu vesileyle aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum." - SİVAS