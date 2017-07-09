MHP Samsun 12. Olağan İl Kongresi
MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, yeniden bu göreve seçildi.
MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, yeniden bu göreve seçildi.
MHP Samsun 12. Olağan İl Kongresi, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde yapıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel'in divan başkanlığı yaptığı kongreye MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, il ve ilçe başkanlarıyla çok sayıda delege ve partili katıldı.
Konuşmaların ardından kongreye tek listeyle giren Taner Tekin, 301 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Tekin başkanlığındaki yönetim kurulu, şu isimlerden oluştu:
"Adem Şenol, Alparslan Kaya, Altan Kaman, Durmuş Akyün, Ersu Malkoç, Ertan Avcı, Ferhat Öztürk, Güven Uzun, Hamiyet Karapıçak, İbrahim Aksu, İhsan Kılıç, İsmail Geçer, Mehmet Al, Murat Akoğlu, Murat Camadan, Mustafa Muşta, Necmettin Kaplan, Necmi Süleyman Candemir, Osman Said Zengin, Ömer Kanoğlu, Selçuk Bolat, Yasemin Kurt, Yurttaş Kıyak ve Yusuf Ertan."