MHP'nin "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" heyeti, gazi ve şehit aileleriyle buluştu

ANTALYA (AA) - MHP heyeti, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Antalya'daki gazi ve şehit aileleriyle bir araya geldi.

Konyaaltı ilçesinde bir oteldeki programa, MHP Antalya Milletvekilleri Abdurrahman Başkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ile MYK üyeleri Hüseyin Yıldız, Mustafa Aksoy, Ahmet Selim Yurdakul, İlknur Fidan, Akif Çapraz, Cemil Yavuz Aksu ve İl Başkanı Hilmi Durgun katıldı.

Milletvekili Başkan, programda, gazi ve şehit yakınlarının talep ve sorunlarını ilgili üst makamlara iletmek için etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sorunları çözüme kavuşturacaklarını aktaran Başkan, "Amacımız şehitlerimizi ve gazilerimizi sadece özel günülerde anmak değil. Yöneticiler olarak sizlerle buluşmaya çalışıyor, imkanlarımız ölçüsünde sizlerle iletişim kurmak ve sorunlarınızı öğrenmek istiyoruz. Teşkilatlarımızla sizlere burada destek olacağımızı, sorunlarınızı meclis dahil olmak üzere tüm platformlarda çözeceğimizin sözünü veriyoruz." diye konuştu.

İl Başkanı Durgun da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla il il dolaşarak, vatandaşların sorunlarını dinlediklerini kaydetti.

Antalya'daki son etkinlikte gazi ve şehit ailelerini ağırladıklarına değinen Durgun, mazisinde binlerce şehit ve gazi barındıran bir davanın neferi olduklarını dile getirdi.

Durgun, gazi ve şehit yakınlarının dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle de mutlu olmayı bir görev olarak gördüklerini belirterek, "Her ne şartta olursa olsun partimizin tüm üyeleriyle şehitlerimizin emanetleri olan kıymetli aileler ve gazilerimizin rızasını almak için gayret ediyoruz. Ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz çünkü sizlere istiklalimiz ve istikbalimizi borçluyuz. Bir kez daha sizlerin huzurunda yemin tazelemenin gururuyla şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Programda gazi ve şehit yakınları ile dernek başkanları taleplerini anlattı.