MHP'nin 3 Mayıs'ı Milliyetçiler Günü olarak kutlamasının ardından tüm gözlerin çevrildiği Bahçeli'den açıklama geldi

MHP'nin resmi Twitter hesabından 3 Mayıs Türkçülük Günü için "3 Mayıs Milliyetçiler Günü Kutlu Olsun" ifadelerinin yer alması, kimi takipçilerin tepkisini çekmişti. Bu açıklamanın ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği merak konusu olmuştu. Bahçeli, "3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacak. Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

1945 yılından beri her sene 3 Mayıs tarihi, Türkçülük Günü olarak kutlanıyor. Bugün de Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi Twitter hesabından özel bir paylaşım yapılmıştı.

TÜRK ADININ GEÇMEMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

Günün anlam ve önemine binaen hazırlanan paylaşımda, Türkçülük adının geçmeden sadece "3 Mayıs Milliyetçiler Günü Kutlu Olsun" ifadelerinin yer alması kullanıcılardan tepki görmüştü. 3 Mayıs'ın "Türkçülük" günü olduğunu belirten ve bu isimle kutlanması gerektiğini ifade eden takipçiler, paylaştıkları mesajlarla bu konudaki rahatsızlıklarını dile getirmişti.

BAHÇELİ'DEN MESAJ GELDİ

Bu açıklamanın ardından MHP lideri Bahçeli'nin nasıl bir açıklama yapacağı ise merak konusu olmuştu. Çok geçmeden Bahçeli, Twitter hesabından 3 Mayıs Türkçülük Günü için bir dizi mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında, "77 yıl önce, Türk milletinin sağduyusunun mümtaz örneklerini sergileyerek; milli kültürümüze, inançlarımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara karşı milli muhalefeti başlatan ve demokrasi meşalesi yakan Türkçü kahramanları rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Aralarında Merhum Başbuğumuz Türkeş Bey'in ve Merhum Atsız'ın da yer aldığı dava insanlarımızın emanetleri emanetimiz, ilkeleri ilkemizdir. 3 Mayıs, aynı zamanda milliyetçi Türk gençliğinin şerefli mücadelesi olarak milli hafızada gururla taşınacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Yakın tarihin nirengi noktalarından; fikir, siyaset ve mücadele müktesebatımızın mihenk taşlarından biri olan 3 Mayıs 1944 olayları, Türk gençliğinin zulme direnişiyle taçlanmış, zulmete meydan okumasıyla anlam kazanmıştır. Nitekim bu tarih taviz vermeyen iradenin günüdür.

"3 MAYIS DAYATMAYA VE YOZLAŞMAYA REDDİYEDİR"

3 Mayıs birliğe ve beraberliğe çağrı, dayatmaya ve yozlaşmaya reddiyedir. Türk gençliğinin diri umutlarının fiiliyata dökülmesi, heyecan ve hedeflerinin haklı bir eyleme dönüşmesidir.

77 yıl önce, haksızlık karşısında eğilmeyen Türkçü kahramanlar envaı çeşit eziyet ve işkence karşısında yılmamıştır. Bu sivil ve demokratik tepki, bu meşru ve milli duruş inançlarımızdan gücünü alarak müessiriyetini her zaman korumuş, bundan sonra da koruyacaktır.

"MİLLİYETÇİ TÜRK GENÇLİĞİNİN DİRİLİŞİDİR"

3 Mayıs 1944 olayları vesilesiyle görülmüştür ki, şahsiyetini davasının onuruyla bütünleştirmiş, varlığını Türklüğünün bekasıyla perçinlemiş bir dava ve düşünce insanı hiçbir baskı ve şiddete boyun eğmeyecektir. 3 Mayıs esasen milliyetçi Türk gençliğinin diriliş ve uyanışıdır.

3 Mayıs'ın ruhunu idrak edemeyen devşirilmiş isimlerin buldukları her fırsatta istismara kalkışmaları, bu suretle çalıntı kimlik ve unvan kullanarak kutuplaşmaları kışkırtan ajan provokatörlüğe talip ve teşne olmaları esef ve endişe verici bir halin trajik yansımasıdır.

"OYUNLARI HİÇBİR ZAMAN TUTMAMIŞTIR"

Kutlu davamıza tuzak kurmak için maşa gibi kullanılan, aramıza sızdırılan, bununla birlikte uzaktan kumanda edilen işbirlikçilerin her seferinde 3 Mayıs etrafında karmaşa ve kargaşa yaratma sinsilikleri bugüne kadar gözlemlenmiştir. Ama bu oyun hiçbir zaman da tutmamıştır.

"KİRLİ YÜZLERİN TEZGAHI ÇOKTAN BOZULDU"

3 Mayıs'ın sadece zarfına bakan, mazrufunu okumaktan aciz kalan ilkel ve itibarsız fesat odaklarının, ne Türklüğümüzü, ne Türkçülüğümüzü, ne de milliyetçiliğimizi sorgulamaya hakları vardır. Neye ve kime hizmet ettikleri belli olan kirli yüzlerin tezgahı çoktan bozulmuştur."