MHP milletvekilleri Ereğli'de esnaf ve STK'larla bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilleri Hayati Arkaz ve Ümit Yılmaz, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde esnaf ve STK'larla bir araya gelirken, 2023 seçimlerine vurgu yaptı.

MHP'nin başlattığı "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında Kdz. Ereğli'ye gelen MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MYK Üyeleri Murat Kotra, Afşin Birben ve MDK üyeleri ile MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse Kdz. Ereğli'de esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

ÜLKÜ OCAKLARI MEŞALELERLE KARŞILADI

MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk ile birlikte heyet ilk olarak ilçede esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Milletvekilleri Arkaz, Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra MHP ilçe teşkilatına geçti. Parti binası girişinde Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları tarafından meşale ile karşılanan heyet daha sonra teşkilat binasında STK'larla toplantı yaptı.

DÖVİZ SALDIRILARI DEVAM EDİYOR"

Partililer ve STK'lara hitaben konuşma yapan Ümit Yılmaz, terör saldırıları sonrası ekonomiye saldırı olduğunu ifade etti. Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:

"Daha önce silahlı terör örgütleri ile yıllarca ülkemizi oyaladılar, parçalamayı başaramadılar. Daha sonra devletin içine yerleşen okyanus ötesinden terör örgütü ile ülkemizi bölmeye yeltendiler yine sizler sayesinde, halkımız ile birlikte sokaklarda engel oldunuz. Şimdi o saldırılar bitmedi, ekonomi terörü ile saldırıyorlar. Cumhur İttifakı'nın seçilmesi ile beraber döviz saldırıları günümüzde de devam ediyor. Zor günler geçiriyoruz. Biz halkın içinden, yüreğinden kopan bir parti olarak sürekli sokaktayız. Esnafın, çiftçimizin, memurumuzun, işçimizin yanındayız. Sizlerden bizlere gelen talepleri 2023, 2071 hedeflerine taşımak için bunları not ediyoruz."

"TURKOVAC'I ÜCRETSİZ HİBE EDECEĞİZ"

Korona virüsün dünyayı etkisi altına aldığını vurgulayan Milletvekili Hayati Arkaz, herkesi aşı olmaya davet etti. Arkaz, "Son 2 yıldır dünya durdu, çok acımasız bir virüsle karşı karşıyayız. Pandemi döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sağlık çalışanları başarılı olmuştur. Lütfen herkes aşısını yaptırsın. Aşısı olmayanlara, yaptırmayanlara da ikna yoluyla aşılarını yaptıralım. Pandemiden ekonomi etkilenmiştir ama her şeye rağmen, memleketimize göre Avrupa'da raflar boş. Millet parasıyla malını bulamıyor. Aşımızı da çıkardık, bu aşıyı da olmayan ihtiyacı olan ülkelere hibe olarak vereceğiz, ücretsiz yardım edeceğiz. Türk milleti yardım edendir, Anadolu ana kucağıdır" ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA MECLİSTE CHP-HDP ORTAKLIĞI ALENİ"

CHP'ye yüklenen Arkaz şunları söyledi:

"Bizim CHP'ye oy veren tabanındaki insanlarımız ile problemimiz olamaz. Yalnız CHP'nin üst düzey yöneticileri terör örgütleri ile kol kolalar, kapı arkasında pazarlık yapıyorlar. Şu anda mecliste CHP-HDP ortaklığı aleni. HDP ne derse onlar da onu yapıyor. Kılıçdaroğlu, 98 yıllık partiyi götürdü HDP'ye teslim etti."

Konuşmaların ardından ilçede hizmet veren STK'lar taleplerini MHP milletvekillerine aktararak, çözüm noktasında hazırladıkları dosyaları teslim etti. Kdz. Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cevdet Civelek, 65 yaş üstü vatandaşların halk otobüslerine ücretsiz binmesi konusunda şoför esnafının mağduriyet yaşadığını dile getirerek maddi destek istedi. Kdz. Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş de, 5 yıl içerisinde ilçedeki üniversite öğrencisi sayısını 5 bin ilave, kurulacak olan 2. Organize Sanayi Odası ve tersanelerin yeniden canlandırılması ile birlikte ilçedeki istihdamın 10 bin olarak hedeflediklerini söyledi ve taleplerini sundu. Milletvekilleri toplantıya katılan diğer STK'larla da görüş alışverişinde bulundu.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)