MHP Milletvekili Özyürek, Mazbatasını Aldı

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, mazbatasını aldı.

24 Haziran'da yapılan 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nde MHP'den milletvekili seçilen Ahmet Özyürek, mazbatasını aldı. Sivas Adliyesi'nde düzenlenen mazbata törenine İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz ile partililer katıldı. Törende konuşan İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, seçimlerin ülkede ve Sivas'ta sıkıntısız bir şekilde geçtiğini söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

MHP Milletvekili Ahmet Özyürek ise seçimlerin Sivas'a ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi. Seçim çalışmalarında kendisine destek verenlere teşekkür eden Özyürek, "Bilsinler ki bu mazbata ve milletvekilliği Ahmet Özyürek'in değildir. Bu milletvekilliği Sivas'ın yiğit insanlarınındır. Çünkü ben onlara söz vermiştim. Sivas'ın hizmetkarı ve Sivaslıların emrinde olacağımı söylemiştim. Bunun için Cenabı Allah'a söz vermiştim. Şu anda milletvekiliyim, ama şu anda milletvekili ben değilim, Sivas'ın yiğit insanlarıdır. Çünkü onlar bana inandılar, güvendiler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne inandılar, güvendiler, bizimle gönül birliği yaptılar. Oyumuzu yüzde 100 arttırdılar. 40 binden 80 bine çıkararak hem Türkiye'de MHP'nin en çok oy artırdığı il olarak Sivas'ı öne çıkardılar, hem de Sivas'ta müthiş bir derecede rekor elde etmiş olduk. MHP Sivas İl Teşkilatı bütün illerde oyunu en çok yükselten illerin başında geliyor" dedi.

'SİVASLILARDAN EMİR BEKLEYECEĞİM'

Makam sevdası olmadığını belirten Özyürek "İnşallah Cumhur ittifakı Mecliste güçlü bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için ve geleceği için çalışacaktır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Seçim Kurulu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Milletvekili Ahmet Özyürek'e mazbatasını teslim etti. - Sivas