MHP lideri Devlet Bahçeli, sosyal medya hesaplarını askıya aldığını açıkladı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya düzenlemesine Twitter'dan son mesajını paylaşarak destek verdi. Bahçeli, kanuni bir düzenleme yapılmayana kadar sosyal medya hesaplarını askıya alacağını açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya düzenlemesine Twitter'dan son mesajını paylaşarak destek verdi.

"Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım.

Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir.

Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.

Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim."