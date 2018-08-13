MHP Lideri Bahçeli: " MHP Olarak Öncelikle Değerli Dava Arkadaşımız Hayati Arkaz'ı Partimize Davet...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli bir grup gazetecinin İP'in kongresinde daha önce Meclis'te elini öpen Hayati Arkaz'ın GİK dışında bırakılmasıyla ilgili sorusunu yanıtladı. MHP lideri şunları söyledi:

"İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır. En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız." - ANKARA