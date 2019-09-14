MHP lideri Bahçeli'den Arınç ve Davutoğlu'na sert eleştiri

14.09.2019 13:35

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Bayburt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, AK Parti'den istifasını açıklayan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ı da sert sözlerle eleştirdi.

Bahçeli, Davutoğlu'na "Serok Ahmet" diye seslendi. FETÖ'nün 2009'da başbakan yardımcısı olan Bülent Arınç'a 'suikast' iddiasıyla Genelkurmay'a bağlı 'kozmik oda'ya (devletin çok gizli bilgilerinin bulunduğu Seferberlik Tetkik Kurulu) girmesini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Partisinden istifasıyla tıynetine ve kulağına fısıldanan gizli gündeme uygun olanı yapan Serok Ahmet, ikide bir başını kaldıran ve geçmişte kozmik odayı kozmetik odaya çevirip FETÖ'yü buraya sokan şahıs, ne yapsa boş ne söylese boşunadır. Yeni sistemin henüz bir yılı dolmuştur. Zaman içinde aksayan yönleri, eksik kalan tarafları ortak akılla düzeltilebilecektir. Hiç kimse felaket tellallığı yapmasın. Hiç kimse kötümserlik aşılamaya tevessül etmesin. Parlamenter sistemin ağırlıkları tasfiye edilmiş, dezavantajları onarılmış, siyasi ve ahlaki kucaklaşma dönemi başlamıştır."

Bahçeli, MHP'nin Bayburt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

"TÜRK HALKI, CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE GELECEĞİNİ BULDU"

Cumhurbaşkanlığı sistemini savunan Bahçeli, yeni hükümet sistemini kötü göstermek için iftira yarışına girenlerin CHP'nin kanatları altında olduğunu dile getirdi. MHP lideri, "Diyorlar ki, 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tutmadı'. Diyorlar ki, 'Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir model yok'. Diyorlar ki, 'Yeni sistem bir yılda hem hukuku hem demokrasiyi hem de ekonomiyi çökertti'. Daha da ileri gidip halkın yeni sisteme karşı olduğunu ifade ediyorlar. Bu iddiaların hepsi yalan, alayı palavradır. İflas bayrağını çeken siyaset fukaraları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne itibar suikastı yaparak sonuç alacaklarını zannediyor ancak başaramayacaklar, yırtıkları yama tutmayacak, mızrakları çuvala sığmayacaktır. Türk milleti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde geleceğini buldu, tarihi kaynaklarıyla buluştu, huzur, gelişme, zenginleşme ve büyüme ümitlerini yakaladı" ifadesini kullandı.