MHP'li Yıldız'dan "HDP'ye açılan kapatma davasına" ilişkin açıklama Açıklaması
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MHP'li Yıldız'dan "HDP'ye açılan kapatma davasına" ilişkin açıklama Açıklaması

21.03.2021 16:49 | Son Güncelleme: 21.03.2021 17:13
MHP'li Yıldız'dan

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kapatma davası açılan bir partinin yetkili organlarınca kendiliğinden kapatma kararı alınmasının, bazı partililerin yasaklı hale gelmekten kurtarılması, partiye ait menkul ve gayrimenkullerin kaçırılması yolunu açmayacağını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kapatma davası açılan bir partinin yetkili organlarınca kendiliğinden kapatma kararı alınmasının, bazı partililerin yasaklı hale gelmekten kurtarılması, partiye ait menkul ve gayrimenkullerin kaçırılması yolunu açmayacağını ifade etti.

Yıldız, HDP'ye kapatılma davası açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin, siyasi parti kapatma davalarına ilişkin Anayasa'nın 108. maddesini iptal ettiğini hatırlattı.

Bu maddenin iptal edilmesinin çeşitli mecralarda yanlış yorumlandığını belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bir siyasi partinin kapatılması davası açıldıktan sonra,

davalı partinin yetkili organları tarafından kapatılma kararı alınması yoluyla, bazı partililerin yasaklı hale gelmekten kurtarılması, partiye ait menkul ve gayrimenkullerin kaçırılması ve davanın etkilerinin önlenmesinin yolu açılmış değildir. Anayasa 68 ve 69'uncu maddeleri ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 110. maddesi, kendiliğinden kapatma (infisah) işlemiyle kanuna karşı yapılacak hileye, hukuk sahtekarlığına izin vermez. Siyasi partinin infisahı hallerinde Anayasa Mahkemesinde açılan kapatma davasının mal ve siyasi yasaklarla ilgili kısmının yürütülmesine devam edilir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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