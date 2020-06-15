MHP'li Yalçın: Kurultay, 14 Mart 2021'de yapılacak
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MHP'li Yalçın: Kurultay, 14 Mart 2021'de yapılacak

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Partimizin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

MHP'li Yalçın: Kurultay, 14 Mart 2021'de yapılacak
15.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 15.06.2020 19:56

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Partimizin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan MHP Başkanlık Divanı toplantısında, partimizin 13'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmış ve kurultay kararının, 19 Haziran günkü MYK toplantısının gündemine alınması uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA

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