MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş
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MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş

MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş
09.05.2020 18:06 | Son Güncelleme: 09.05.2020 18:28

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2011'de yaptığı "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur" açıklamasını bugün yeniden paylaştı. Tarih verilmeden paylaşılan açıklama, birçok medya kuruluşunda son dakika anonsuyla yayınlandı. Yalçın, birkaç saat sonra "Cumhur İttifakı dimdik ayakta" dedi.

MHP Genel Başkanı Semih Yalçın, kişisel Twitter hesabında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2011 yılında yaptığı açıklamaları bugün yeniden takipçileriyle paylaştı.

Yalçın'ın bu mesajları tarih vermeden paylaşması nedeniyle haber, birçok medya kuruluşunda "son dakika" olarak yayınlandı. Bahçeli'nin "Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur" ifadesini de içeren mesajlar, sosyal medyada da yeniymiş gibi değerlendirildi.

"CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTADIR"

Mesajların 2011 yılına ait olduğunun anlaşılması üzerine Yalçın, yeni paylaşımlarda bulundu. Yalçın, Bahçeli'in 9 yıl önceki açıklamalarını içeren paylaşımlarının ardından şunları kaydetti:

"Sosyal medyada bazı yorumcular, kendi aculluklarını ve isabetsiz değerlendirmelerini sorgulamak yerine kabahati başkalarında aramaya çalışmaktadır. Hatta kimi faturayı parti politikalarımıza çıkarmaya çalışarak kendi kusur ve eksikliklerini örtbas etmeye çalışmaktadır. 'MHP'nin tutumunu hala anlamıyoruz' moduna girip 'siyasi şıklıktan' dem vuranlar, söylediklerimizden söylemediklerimizi çıkaranlardır. Bu gibiler, esasen söylemediklerimiz üzerinden yorum yaptıkları içindir ki söylenenler karşısında şaşkınlık içerisinde kalmaktadır. Hiç kimsenin endişesi olmasın Cumhur İttifakı dimdik ayaktadır. Türkiye'nin geleceğinin mimarı olacaktır."

İşte Bahçeli'nin kulisleri sarsan 'Tek başına iktidar' mesajının perde arkası

İŞTE BAHÇELİ'NİN 2011 YILINDAKİ O MESAJI

Yalçın'ın Bahçeli'nin ağzından bugün paylaştığı ancak 2011 yılında sarf edilen sözler şöyle:

"Milliyetçiliğin yaşaması, Ülkücülüğün var olması, Türk milletinin ebediliği için hep bedel ödememiz gerekti, çileyi ve mahrumiyeti alt etmemiz icap etti. Kurşunla pes ettireceklerini sandılar, başaramadılar. Ölümle tüketeceklerini hesap ettiler, güçleri yetersiz kaldı. Yağlı urganlarla sindireceklerini umdular, nefesleri yetmedi. Oyunlarla yolumuzdan çevirmeyi denediler, sonuç alamadılar. Tehditlerle doğru bildiklerimizden ödün istediler, vermedik. Ne var ki bizi yok etmeye çalışanlar, üzerimize kinlerini kusanlar, Ülkücüyü hakir görenler her dönemde mağlubiyetin sillesiyle soluksuz kalmışlardır. Bizlere yenilgi yaşatmak için ahlaksızca saldıranlar, nefretleriyle kardıkları çamuru bağrımıza sıçratmaya çabalayanlar başlarını Üç Hilal'in kudretine durmadan çarpmışlardır. Hedef olduk, ama yılmadık. İftiralara uğradık, ama yıkılmadık. ?Suçlandık, mağdur olduk, ama mağrurluğumuzu hiç bozmadık. Dava arkadaşlarıma katil, faşist, mafya bozuntusu, kovboy, kafatasçı, şerefsiz diyen; ve sahte gözyaşı döken zihniyetlerin ömrü hayatında beddualar peşlerini hiç bırakmayacaktır. Bir asrı aşan Türk milliyetçiliği fikriyatının siyasal temsilcisi olan partimiz elbette Türk milletinin desteğiyle, ilgisiyle ve yardımıyla bu zamana kadar güçlenerek gelmiştir. Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmediğini en iyi bilen ve yaşayan sizlersiniz. Gündüz kandilini hazırlamayanın, gece karanlığına mahkûm olacağının da farkındasınız. Kararsızlığın, inançsızlığın, gecikmenin ve tembelliğin başarısızlığı hazırlayan unsurlar olduğu şüphesizdir.

"ÜÇ HİLAL'İN TEK BAŞINA İKTİDARI ARTIK BİR ZORUNLULUKTUR"

Üç Hilal'in tek başına iktidarı artık bir zorunluluktur, ihtiyaçtır ve geleceğin lider ülke idealinin gerçekleşmesi buna bağlıdır. ?Asla pes etmeyeceğiz, düşmeyeceğiz, atalet göstermeyeceğiz. Yenileceğinden korkanların, mağlubiyetten başka şansları olmadığını unutmayacağız. Felaketlere dayanacağız, üstesinden geleceğiz, dedikoduyu bertaraf edeceğiz ve hıyanetin tüm taraflarına başarısızlığı tattıracağız."

"BOZKURT DURUŞU OLMALI İNSANIN"

Yalçın'ın yayınladığı mesajların ardından dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı. MHP'nin önemli isimlerinin Yalçın'ın son paylaşımının ardından peş peşe aynı tweetleri atması dikkat çekti.

MHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ın aynı dakikalarda "Bozkurt duruşu olmalı insanın, hain pusuları bertaraf eden, Bozkurt bakışı olmalı insanın, yurduna göz dikenin gözünü oyan, Bozkurt Lideri olmalı insanın, ergenekondan çıkarıp vatan kuran, vatan kurtaran!" paylaşımı yaptığı görüldü.

MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin 'Tek başına iktidar' mesajları 2011 yılına aitmiş

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