MHP'li vekilden memleketinde anlamlı yardım

SİVAS (İHA) - MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ihtiyaç sahibi çocuklara teslim edilmek üzere mahalle muhtarlıklarına kışlık mont ve bot dağıttı.

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve il teşkilatı yaklaşan kara kış öncesi yürek ısıtan bir çalışmaya imza attı. Özyürek satın aldığı yüzlerce kışlık mont ve botları, ihtiyaç sahipli çocuklara teslim edilmek üzere bizzat 16 mahalle muhtarına teslim etti. Mahalle muhtarları Özyürek'e teşekkür etti. Ziyaretler esnasında Vekil Özyürek'e MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Merkez İlçe Başkanı Turan Gazi Yalçındağ, Ülkü Ocakları Başkanı Rıfat Kalkan ve MHP teşkilat mensupları eşlik etti. - SİVAS