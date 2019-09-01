MHP'li Taytak'tan anlamlı davranış

01.09.2019 16:18

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, daha önce tedavi sürecini üstlendiği 8 yaşındaki kas hastası Ahmet Oruç Bostan'ın sünnet düğününe katıldı.

Sosyal medya ve basın aracılığıyla yardım çağrısında bulunulan Bayat ilçesinin Sağırlı köyünde yaşayan Ahmet Oruç Bostan'a tedavi sürecinde yardım elinini uzatan Taytak, bu kez de minik Ahmet'i mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Taytak, partisinin İl Başkanı Mehmet Kocacan'la katıldığı düğünde Ahmet Oruç Bostan'a oyuncak ve Türk bayrağı hediye etti.

Bostan ailesi de bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan Taytak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA