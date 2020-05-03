MHP'li Şimşek: "Doludan zarar gören üreticilere devletin şefkat eli uzatılmalı"
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MHP'li Şimşek: "Doludan zarar gören üreticilere devletin şefkat eli uzatılmalı"

MHP'li Şimşek: 'Doludan zarar gören üreticilere devletin şefkat eli uzatılmalı'
03.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:25

MHP'li Şimşek: "Doludan zarar gören üreticilere devletin şefkat eli uzatılmalı" MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli ilçesinde dolu afeti yaşanan bölgede incelemelerde bulundu MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin'de dolu afetinden zarar gören üreticilere devletin şefkat...

MHP'li Şimşek: "Doludan zarar gören üreticilere devletin şefkat eli uzatılmalı"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Erdemli ilçesinde dolu afeti yaşanan bölgede incelemelerde bulundu

MERSİN - MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin'de dolu afetinden zarar gören üreticilere devletin şefkat elinin uzatılması ve yaralarının sarılması gerektiğini söyledi.

Baki Şimşek, Erdemli ilçesinde şiddetli dolu yağışının afete dönüştüğü Esenpınar Mahallesi'nde zarar gören bahçe ve tarlalarda incelemelerde bulundu. Şimşek, beraberinde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ile birlikte üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İncelemeler esnasında konuşan Baki Şimşek, "Sanki kar yağmış gibi bir görüntü var. Bahçe tesislerinin çoğu örtülü, ancak o kadar şiddetli bir dolu yağmış ki fileleri, seraları yıkarak altındaki elma bahçelerine zarar vermiş. Korona virüsten dolayı ülkenin en çok üretime ihtiyaç duyduğu bir zamanı yaşıyoruz. Taşın içinde ekmek mücadelesi yapan bu insanların zararı devletimiz tarafından telafi edilmelidir. Bu üreticilere acil nakdi yardım gönderilmelidir" dedi.

"Çiftçilerin yaralarının sarılması lazım"

Konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde de gündeme getireceklerini ifade eden Şimşek, "Buradaki üreticilerin tapuda miras konusundan, 2B durumundan dolayı çoğunun sigortası yok. Zarar gören arazilerin çoğu kırsal bölge zaten. Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan yerinde tespitlerle beraber buradaki köylülerin, çiftçilerin yaralarının sarılması lazım" diye konuştu.

Meyve ve sebzelerin dolu yağışıyla telef olduğunu dile getiren Şimşek, "Açıktaki meyve sebzelerin tamamı, örtü altındaki ürünlerin yüzde 80'i, 90'ı telef olmuş durumda. Üreticilerin yeniden bir şeyler ekmeye takati, dermanı kalmıyor. Domates ekenler, biber ekenler, açıkta üretim yapanların her şeyi yerle bir olmuş. Buradan yetkililere sesleniyorum, devletin şefkat elini buradaki insanlara uzatalım, yaralarını saralım" şeklinde konuştu.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "İnsanlar hep fiyatı görürler ancak çiftçinin sıkıntısını asıl problemlerini kimse görmüyor. Yetkililerden bu konuya duyarlı olmalarını istiyoruz. Üreticilerin kredi borçlarının ötelenmesi gerekiyor, ek kredi verilmesi gerekiyor. Çiftçilerimizin desteklenmesi lazım" dedi.

MHP'li Şimşek: 'Doludan zarar gören üreticilere devletin şefkat eli uzatılmalı'

Kaynak: İHA

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