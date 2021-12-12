MHP'li Karadağ: "Milli eğitimin istikbalin inşası, istiklalin güvencesi olduğu unutulmamalıdır"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz" sözüne atıf yaparak, "Bu sözden hareketle milli eğitimin istikbalin inşası, istiklalin güvencesi olduğu unutulmamalıdır" dedi.

MHP Iğdır Milletvekili ve Milli Eğitim Komisyon Üyesi Yaşar Karadağ, Milli Eğitim Bakanlığının 2022 bütçesi üzerine parti grubu adına TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptı. Milli eğitimin istikbalinin inşası, istiklalin güvencesi olduğunu ifade eden Karadağ, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir' sözünden hareketle milli eğitimin istikbalin inşası, istiklalin güvencesi olduğu unutulmamalıdır" dedi.

Türkiye'nin 21'inci yüzyıldaki hedeflerine ancak eğitimle ulaşabileceğini belirten Karadağ, "Bugün 84 milyon nüfuslu ülkemizde 70 bin civarındaki okulumuzda 1 milyonun üzerinde öğretmen ile yaklaşık 19 milyon evladımız ilk ve orta öğretimde, 8 milyon gencimiz ise yüksek öğretimde öğrenim görmektedir. Dolaysıyla görüşmekte olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ülkemizin bu gününü ilgilendirdiği gibi geleceğini de ilgilendirmektedir. Bu nedenle okul öncesi eğitimden başlayarak, her kademede sağlam bir eğitim politikası oluşturmak zorundayız. Sanayi devrimi sonrasında eğitimli bireylere olan talep artmıştır. Modern ulus devletlerinde eğitimle ekonomi arasında oldukça önemli bir ilişki vardır. İçinde bulunduğumuz bilgi çağıyla birlikte bu ilişkinin önemi giderek artmaktadır. Bu kapsamda okul öncesi eğitime erişimin artırılması, okullar arası imkan farklılıklarının azaltılması, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ile birlikte öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi de şarttır. Güçlü ekonomiye sahip olmak nitelikli personellerden geçer. Bir personelin nitelikli olması ise mesleğinde almış olduğu eğitim ve teknik donanımıyla olur" dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ile bu imaj yok olmaya başlamıştır"

Mesleki eğitim merkezleri ile sanayi ve KOBİ'ler arasında sektörel bağ kuran bir yapı oluşturulması gerektiğini ifade eden Karadağ, "Maalesef bugüne kadar meslek liseleri, düşük kaliteli eğitim veren, üniversite yolu kapalı kurumlar olarak görülüyordu. Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ile bu imaj yok olmaya başlamıştır. Ancak bunun daha da geliştirilerek meslek liselerinin daha cazibeli ve tercih edilen kurumlar haline getirilmesi gerekmektedir. Üniversite sınavlarında kendi alanlarını tercih eden öğrencilere ek puan verilmeli, mesleki eğitim kurumlarında başarılı öğrencilere burs desteği sağlanmalı, mezunlara istihdamda öncelik verilmelidir. Güçlü Türkiye, güçlü ekonomi, güçlü sanayi için mesleki eğitim önceliğimiz olmalıdır" diye konuştu.

Atanamayan öğretmen kalmaması ve öğretmenlerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi gerektiğinin altını çizen MHP Milletvekili Yaşar Karadağ, "Atama bekleyen birçok öğretmen adayımız var. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim amacımız, boş kadrolara hak eden adayların atanmasıdır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi atanamayan öğretmen sorununa neşter vurulmalı, bu konu artık kapanmalıdır. Öğretmenin sözleşmelisi, ücretlisi olmaz. Öğretmenlerimiz hak ettikleri kadroya kavuşmalıdır. Bununla birlikte geleceğimizi şekillendiren vefakar öğretmenlerimizin ekonomik koşulları da maaş ve ek ders ücreti bazında iyileştirilmelidir. Öğretmen kirasını, faturasını nasıl ödeyeceğini, ay sonunu nasıl getireceğini düşünmeden huzur içinde sınıfına girip çıkmalıdır. Sorunsuz öğretmen, sorunsuz eğitim ve öğretim demektir. Ayrıca 3600 ek gösterge öğretmenlerimiz tarafından da beklenilen bir talep. Kaldı ki zaten Milliyetçi Hareket Partisi olarak hem 3600 ek gösterge hem de eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin iyileştirilmesi hakkındaki kanun teklifimizi, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuştuk. Bu sorunun da Meslek Kanunu ile çözüleceği inancındayız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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