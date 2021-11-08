MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten İYİ Partili Türkkan'a tepki - Haberler
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MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten İYİ Partili Türkkan'a tepki

AA / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel
MHP Van İl Başkanı Güngöralp'ten İYİ Partili Türkkan'a tepki

MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.

VAN (AA) - MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesine tepki gösterdi.

Güngöralp, yaptığı yazılı açıklamada, Bingöl'de şehit ağabeyine küfreden Türkkan'ı kınadıklarını söyledi.

Türkkan'ın yaptığı hakaretin kabul edilemeyeceğini belirten Güngöralp, şunları kaydetti:

"Vatan için canlarını feda eden şehitlerimize ve yakınlarına hakaret ve küfür etme küstahlığını gösteren bu şahıs ve İYİ Partililer bilmelidirler ki şehitlerimizin ahı yerde kalmaz. Şehidimizin abisine küfreden böyle bir şahıs, Türk siyasetinde barındırılamaz. Şehit yakınlarına saygı göstermeyen, bölücü siyasi uzantıların basamağı olan edep yoksunu bu şahıs, PKK ve HDP'ye şirin görünmek için benliğini ve şuurunu kaybetmiş, Türk milletine beslediği kini açığa vurmuştur."

AA / Emre Ilıkan - Son Dakika Haberleri
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