MHP'li Başkan Adayı Bıyık Projeleri İçin Ön Görüşmelere Şimdiden Başladı

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, 31 Mart Yerel Seçimleri için vaat ettiği projeler hakkında kamu kurum ve kuruluşları ziyaretinde ön görüşmeler yaparak Düzce Belediye Başkanlığına hazırlık yapıyor.

31 Mart'ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarını Kamu kurum ve kuruluşlar, esnaflar ve vatandaşları ziyaret ederek sürdüren Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Müdürlüğünü, Düzce Belediyesinin şirketi olan İNTAŞ'ı, Beyciler ve Kiremitocağı Mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Seçim çalışmalarında yoğun mesai anlayışı ile devam eden Erdoğan Bıyık'a MHP İl Teşkilatı, Belediye Meclis Üyeleri ve partililer de eşlik etti.

Projesi için ön görüşme yaptı

Programına Düzce İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret ederek başladı. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ın seçim projeleri arasında yer alan "tarım arazilerinin verimli kullanılmasını teşvik etme ve evlere ek gelir getirme" ile ilgili görüşmelerde bulunuldu.

Yeni mahalle olmuş ve mahalle sınırlarında tarım arazileri olduğu bölgelerde tarım arazilerinin kullanılması ve belediye eliyle üretilen ürünlerin satışının sağlanması ile ilgili görüşen Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde çalışan personeli gezerek destek istedi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ait ek hizmet binasını da ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Meteoroloji İl Müdürlüğü personeli de ziyaret etti.

Asar deresi için görüştü

Devlet Su İşleri Müdürlüğünü ziyareti ile programına devam eden Başkan Adayı Erdoğan Bıyık,"Asar Deresi" projesi hakkında görüşmelerde bulundu.

Düzce'nin şehir merkezinden geçen Asar Deresi ile ilgili olarak projesini Düzce kamuoyuyla paylaşan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, İl Müdürü ile projeyi değerlendirdi. Sorumluluk sahası Devlet Su İşlerinde olan Asar Deresi ile ilgili olarak hazırlanacak olan projede ortak çalışma alanı ile Düzcelilere hizmet etmek istediklerini belirten Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Düzce'nin içinden geçen ve kullanım açısından Düzce kamuoyunun yeterince yararlanamadığı Asar Deresi ile ilgili çalışmalar yürüteceğiz. Asar Deresinin çevresini insanların zaman geçirebileceği şekilde yaparak Düzcelilerin kullanımına açacağız" şeklinde konuştu.

İl Müdürü ise konu hakkında yaptığı değerlendirmede DSİ ve Belediye olarak yapılabilecek ortak mutabakat ile Asar Deresinin çevresinin insanların kullanımına açılabileceğini belirtti.

İNTAŞ daha verimli çalışacak

Programına Düzce Belediyesinin şirketi olan İntaş'ı ziyaret ederek devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, şirket bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldıktan sonra değerlendirmelerde bulundu.

Bıyık,"Düzce Belediyesinin şirketi olan İntaş'ın çalışmaları hakkında bilgiler aldım. Daha önceden de bilgi sahibi olduğum çalışmaların nasıl daha da artırılabilir, şirketin nasıl daha verimli ve etkili çalışır sorusuna yanıt aramak için gerekeni yapacağız. Düzce Belediyesine hizmet etmek noktasında İntaş'ın daha da faydalı kullanılmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. Kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek gündüz programını tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, akşam programı olarak da Beyciler ve Kiremitocağı Mahallelerinde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. İki ev ziyaretinde bulunan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı dinleyemeye devam mahalle sakinleri evlere doldurdu. - DÜZCE

Kaynak: İHA