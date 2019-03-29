MHP'li Başkan Adayı Bıyık, "Bugüne Kadar Görünmezden Gelindi"

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık "Gözümüzün önünde olup da görmezden gelinin yer" olarak nitelediği Asar Deresi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Asar Deresinin durumu hakkında eleştirilerde bulunarak hazırlamış olduğu Asar Deresi Projesi hakkında bilgiler verdi. Düzce için çok önemli bir yer olarak niteliği Asar Deresi ile ilgili olarak MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Düzce'nin ortasından geçen Asar Deresi verimli kullanıldığında Düzcelilere hem görsel hem de dinlenme yeri açısından büyük değer katacağını düşünüyorum. Bizler seçim çalışmaları kapsamında çeşitli kurumları ziyaret ediyoruz. Ziyaretlerimizde biz Belediye Başkanlığına da hazırlık yapıyoruz. Bilindiği üzere Asar Deresinin içi Devlet Su İşlerine aittir. Belediye olarak akar sulara müdahale edilmesi pek mümkün olmuyor. Ancak başka iller de örnekleri var. DSİ ve Belediye ortak proje içerisinde yer alarak akarsuların halkın kullanımına açılabiliyor. DSİ İl Müdürlüğünde Asar Deresi ile ilgili projemizi anlattık ve ortak çalışma alanı içerisinde Asar Dersinin Düzcelilerin kullanılmasının mümkün olduğu belirtildi" dedi.

"Yapmak bize nasip olacak"

Asar Deresinin etrafına yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve yeşil alanlar başta olmak üzere çalışmalarının yer aldığı projesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık,"Düzce'ye hak ettiği değeri ve hizmeti ulaştırma adına gece gündüz çalışarak yapılabilir projeler ile Düzce'nin geleceğine yön vermeye talibiz. Asar Deresi için hazırlamış projemiz belediye imkanlarıyla yapılabilecek projelerdir. Bu zamana kadar bütün adaylar Asar Deresi için projeler hazırladılar ve seçilen belediye başkanları yapamadılar, Asar Deresi projesini hayata geçirmek bizlere nasip olacak" dedi.

Başkan adayı Bıyık, "Asar Deresi bakımsızlıktan ormana dönmüş. Belediye olarak buralara hakkı ile hizmet gitmediği için sıkıntıyı Düzceliler yaşadı, Düzce yaşadı. Düzce için gereken neyse onu yapmaya talibiz. Düzce için elimizden gelenin fazlasını yapacağım. Düzce için el ele, üretken belediyecilik anlayışı ile çalışacağız. Asar Deresi projesi bizim dönemimizde hayat bulacak" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA