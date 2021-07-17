'MHP'li, AKP'li başkanınız olsa camideydiniz'
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'MHP'li, AKP'li başkanınız olsa camideydiniz'

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahkahalar eşliğinde söylenen bu sözlerin sahibi Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt..Geçtiğimzi günlerde sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendiği bu videoyu paylaştı.

Kahkahalar eşliğinde söylenen bu sözlerin sahibi Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı CHP'li Çetin Bozkurt..

Geçtiğimzi günlerde sosyal medya hesabından arkadaşlarıyla alkol alıp eğlendiği bu videoyu paylaştı.. Sözleriyle Ak Parti ve MHP'li belediyeleri hedef alan Çetin Bozkurt, gelen tepkiler üzerine paylaşımı sosyal medya hesaplarından kaldırdı..

'MHP'li, AKP'li başkanınız olsa camideydiniz'
'MHP'li, AKP'li başkanınız olsa camideydiniz'
'MHP'li, AKP'li başkanınız olsa camideydiniz'
'MHP'li, AKP'li başkanınız olsa camideydiniz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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