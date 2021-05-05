MHP'li Akçay: Peşin peşin karşı çıkıyorlar

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 100 maddelik yeni anayasa önerisine gelen tepkilere ilişkin, "Peşin peşin karşı çıkıyorlar.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, 100 maddelik yeni anayasa önerisine gelen tepkilere ilişkin, "Peşin peşin karşı çıkıyorlar. Nasıl bir anayasa istediklerini somut olarak ortaya getiremiyorlar ve getiremeyecekler" dedi.

MHP'li Akçay, yaptığı yazılı açıklamada; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisinde bulunduğunu anımsattı. İYİ Parti'nin anayasa önerilerini peşinen reddetmesinin kendilerini şaşırtmadığını belirten Akçay, "Kılıçdaroğlu'nun, 'Anayasa'nın ilk üç maddesi değiştirilmeli, anayasadan Türk kelimesi çıkarılmalı' sözünden ve PKK'nın siyasi ayağı HDP ile hazırladıkları ihanet anayasasından rahatsız olmayan İP'li Lütfü Türkan, MHP'nin anayasa önerisinden neden rahatsız olmaktadır? İP'li Türkkan, MHP'nin anayasa önerisinin nesinden rahatsızdır? Zillet İttifakı gibi gizli çalışma yapılmamasından mı? Teklifimizin milletimizle açıkça paylaşılmasından mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kurucu felsefesine sahip çıkmasından mı rahatsız oldunuz? Anayasanın birinci kısmındaki devletin genel esasları; devletin şekli, nitelikleri, bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı, başkenti, devletin temel amaç ve görevlerinin aynı kalmasına mı karşısınız? Bunların değiştirilmesinin teklif edilememesinden mi rahatsız oluyorsunuz? İP'li Türkkan MHP'nin anayasa teklifinin sadece gündem değiştirmek için hazırlandığını söylüyor, sonra da 'biz memleket masası teklifi yapmıştık, yeniliyoruz. Gelin bu meseleleri (anayasa) memleket masasında konuşalım' diyor. Bu ne samimiyetsizliktir" dedi.

'PEŞİN PEŞİN KARŞI ÇIKIYORLAR'Akçay, kapalı kapılar ardında anayasa çalışması yapanların açığa düştüğünü söyleyerek, şöyle konuştu:

"Peşin peşin karşı çıkıyorlar. Nasıl bir anayasa istediklerini somut olarak ortaya getiremiyorlar ve getiremeyecekler. Çünkü, bunların Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kurucu felsefesiyle sorunları var. Milli çıkarlarına sahip çıkan bağımsız Türkiye'ye karşı emperyal güçler ve taşeronları tarafından siyasi ve ekonomik operasyonlar yapılmaktadır. Ne acıdır ki yerli işbirlikçileri de Türkiye düşmanlarının ağzıyla konuşarak bu operasyonların taşeronluğunu yapmaktadır. Milli siyaset anlayışından nasibini almadığı anlaşılan İP'li Türkkan, 'Türkiye dış politikada şamar oğlanına döndü, ABD başkanı bu zamana kadar iyi yönetilen sözde ermeni soykırımını tanıdı' demiş. ABD başkanı Biden'ın sözde ermeni soykırımı iftirası üzerinden bile hükümeti eleştirmeye kalkışan Kılıçdaroğlu ve İP başkanı Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti'ni soykırımla suçlayan HDP'ye ağzını dahi açamamıştır. Çünkü HDP'ye seçimlerin diyet borcunu ödüyorlar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı