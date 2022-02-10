MHP'li Akçay: Özgür Özel'in attığı taş partisindeki mevkidaşlarına isabet etti

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, CHP'li vekillerin, 3 Şubat'ta Meclis'te tatil kararı alınırken itiraz etmediklerini belirterek, "O sırada Özgür Özel neden Meclis'te değildi? Özgür Özel, Meclis açık olduğu halde o sırada kar tatili mi yapıyordu? Özgür Özel'in bize attığı taş, kendi partisindeki mevkidaşlarının başına isabet etmiştir" dedi.

MHP'li Erkan Akçay, yazılı açıklama yaparak, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in TBMM'nin çalışmalarına ara vermesi kararına ilişkin eleştirilerine yanıt verdi. Akçay, "CHP'li Özgür Özel, TBMM'nin 3 Şubat 2022'de sadece 8-9-10 Şubat için aldığı 3 günlük çalışmalara ara verme kararının partimizin 4-6 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantı nedeniyle alındığını iddia edecek kadar fantezi dünyasında yaşamaktadır. Partimizin toplantısının yapıldığı 4-6 Şubat tarihleri Meclis'in çalışmadığı cuma, cumartesi ve pazar günleridir. Özgür Özel, TBMM Genel Kurulunun çalışmadığı günler üzerinden MHP'ye iftira atarak tiksinti veren yalanlarına devam etmektedir. Özel'in, partimizin Kızılcahamam'da 'kar tatili' yaptığı iddiasını dinlerken balık ve kayak sevdalısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve sözcüsünü şikayet ediyor zannettik. Zira CHP'nin kayak yaparken kriz yöneten idarecileri milletimizin malumudur" dedi.