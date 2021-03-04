MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi
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MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi

04.03.2021 23:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:27

Bitlis'te düşen askeri helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu. MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın amcasının oğlunun şehit olduğunu bilmeden yazdığı taziye mesajı ise yürekleri dağladı.

Bingöl'den 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi bir helikopter Bitlis 'in Tatvan ilçesinde düştü. Helikopterde bulunan 11 askeri personel şehit oldu, 2'si yaralandı.

Şehitlerden birinin MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş'ın ağabeyi 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş oldu.

HABERİ SONRADAN ALDI

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ağabeyi Korgeneral Osman Erbaş'ın şehit olduğunu bilmeden Bitlis'teki kazayı duyar duymaz sosyal medyada taziye mesajı paylaştı. Amcasının oğlunun şehit haberini ise daha sonra aldı.

MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi

SOSYAL MEDYADAN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Erbaş, mesajında, "Bitlis Tatvan bölgesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 9 askerimiz Şehit, 4 askerimiz yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi

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