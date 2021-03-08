MHP Kulu İlçe Yönetimi, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'yı ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kulu İlçe Başkanı Fatih Toklucu ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'yı ziyaret ederek, yatırımlar için destek istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kulu İlçe Başkanı Fatih Toklucu ve beraberindeki heyet, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'yı ziyaret ederek, yatırımlar için destek istedi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Toklucu, yapılması ve hızlandırılmasını istedikleri yatırımları dosya halinde Mustafa Kalaycı'ya sunduklarını belirtti.

Toklucu, "İlçemizde istihdamın artırılması ve milli ekonomiye katkı sağlamak ve gençlerimizin yurt dışına göçünü engellemek için önemli olan Kulu Organize Sanayi Bölgesinin acil bir şekilde hayata geçirilmesi gerekmektedir." dedi.

İlçenin ihtiyaçlarının en kısa zamanda hayata geçirilmesini beklediklerini ifade eden Toklucu, talepte bulundukları ve Kalaycı'ya ilettikleri hizmetleri başlıklar halinde şöyle sıraladı:

"Kızılırmak suyunun ilçeye getirilmesi, nitelikli okul ve fen lisesi açılması, 4 yıllık sağlık yüksekokulu, ticaret odası kurulması, Düden Gölü'nün kurumasını önlemek için gerekli tedbirlerin alınması, Gökgöl kuş cennetinin korunması için kanalizasyon çalışmasının yapılması."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu