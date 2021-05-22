MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Karakeçili ilçesini ziyaret etti
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MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Karakeçili ilçesini ziyaret etti

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Karakeçili ilçesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Eyüp Avan - Haberler | Güncel

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve beraberindekiler, Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu ve beraberindekiler, Karakeçili ilçesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Veysel Aydemir, tarafından karşılanan Öztürk ve beraberindekiler, belediyenin konferans salonunda muhtarlar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Karakeçili'nin sorunlarını TBMM'de dile getirdiğini ve getirmeye devam edeceğini söyledi.

Bugün itibarıyla Kırıkkale'nin ve Karakeçili'nin en büyük sorununun kuraklık olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu konuda ilgili birimlerce hasar tespitleri yapıldı. Çiftçilerimize faizsiz borç ertelemesi, mazot, gübre ve tohum desteği sağlanması için çalışacağız. Hatta dönemsel olarak üretim gerçekleştiren başka geliri olmayan çiftçilerimize nakdi yardım sağlanması için de gayret göstereceğiz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Aydemir de Öztürk'ün belediyenin araç filosunun yenilenmesinde, bakanlıklardan alınan yardımlarda ve toplu konut konusunda daima ilçeye destek sağladığını ifade etti.

Öztürk ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak, sorunlarını dinledi.

MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Karakeçili ilçesini ziyaret etti
MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Karakeçili ilçesini ziyaret etti
MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Karakeçili ilçesini ziyaret etti
MHP Kırıkkale Milletvekili Öztürk, Karakeçili ilçesini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

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