MHP'li Kalyoncu'nun ağabeyi, Trabzon'da son yolculuğa uğurlandı

İZMİR (DHA) - MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu (60), Trabzon'da toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun ağabeyi Doç. Dr. İsmail Hakkı Kalyoncu için Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı Yalıköy'de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun yanı sıra ailesi ve yakınları ile Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Afşin Birben, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından İsmail Hakkı Kalyoncu, aile kabristanlığında toprağa verildi.