MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den Tunç Soyer'e tepki
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MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den Tunç Soyer'e tepki

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketinde yönetici olarak görevlendirdiği iddialarına tepki gösterdi.

MHP İzmir İl Başkanı Şahin'den Tunç Soyer'e tepki
06.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:07

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 3 kişinin İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketinde yönetici olarak görevlendirdiği iddialarına tepki gösterdi.

Şahin, yaptığı açıklamada, tüm bu atamalarla ilgili her İzmirli'nin tepki göstermesini, hesap sormasını beklediklerini belirtti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Tunç Soyer bu sefer de adına barış bildirisine imza atan isimleri Grand Plaza Şirketinin yönetimine alarak Türk milletine olan hasmane tavırlarına devam etmiştir. Yerel seçim öncesi zillet ittifakı İstanbul'u CHP'ye, Ankara'yı İYİ Parti'ye, İzmir'i de HDP'ye tahsis edildiğini söylemiştik. Bu atamalar bunun doğru olduğunu göstermiştir. Zira sözde akademisyenlerin hangi kabiliyetlerinden dolayı atandıklarını merak ediyoruz. Başta devletimizin varlığını ve birliğine, cumhuriyet değerlerine sahip çıkan CHP'li seçmenler olmak üzere bu atamalarla ilgili kendisini milli hisseden her İzmirli'nin tepki göstermesini, hesap sormasını bekliyoruz."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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