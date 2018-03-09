MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem: "Hatalarından Dönüp Milli Cephe İçerisinde Yer Almalılar"

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Milli İttifak cephesinde yer alacak herkesin başlarının üzerinde yerleri olduğunu belirterek, Cuma günü itibariyle ittifakın daha da şekillenmiş olacağını söyledi. Erdem, seçimlerin ise zamanında olacağını kaydetti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Bolu'ya yaptığı ziyarette Gazeteciler Cemiyetinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdem, MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül, MHP il ve ilçe yönetimi üyeleri, Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu ile gazetecilerin bulunduğu ziyarette milli ittifak ve erken seçim konularında açıklamalarda bulundu.

"Cuma günü detaylar ortaya çıkacak"

Milli İttifak içerisinde yer almaktan dolayı gururlu olduklarını belirten Erdem, "Bizim için vatanımız milletimiz söz konusuysa gerisi teferruattır. Bu şekilde o cephede yer alacak herkesin de başımızın üzerinde yeri var. Umarım karşı cephede yer alanlar da bunun kritiğini ve değerlendirmesini yapacaktır. Gayri milli cephenin içerisinde 3-4 tane önemli unsur sayacağım. FETÖ var orada, PYD var orada, YPG var orada. Bunun yanına eğer siyasi partiler yanaşabiliyorsa ve kapı çaldıkları zaman bizim adayımız şu kişi ve şu propagandayı yapıyoruz diyerek milletin huzuruna çıkabileceklerine inanıyorlarsa, Türk milletinin ferasetini, kalbini ve milli şuurunu bilmiyorlar demektir. Onun için hata yapanların da aciliyetle hatalarından dönüp, milli cephe içerisinde yer almaları gerektiğini, o ittifak noktasında nerede yer almanın doğru olacağını karar vermeleri yönünde de mutlaka uyarılarımız var. Rabbim Türk milletine birlik beraberlik nasip etsin. Birlik beraberliği bozacak fitne tohumlarına fırsat vermesin. Önümüzdeki hafta cuma günü itibariyle Allah izin verirse daha da şekillenmiş olacak ve detaylar ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

"Vaktinde seçim her zaman uygundur"

Erken seçim söylentilerine yönelik de konuşan Erdem, "Bu söylentiler hep var. Temmuz'da yapılacak, Kasım'da yapılacak, Ekim'de yapılacak deniyor. Yerel seçimlerin olması için zaten belirli bir süre lazım. Bunların hepsinin matematiğini yaptığınızda zaten teknik olarak da mümkün görünmüyor. Devlet büyükleri de bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Vaktinde seçim her zaman için uygundur. Zaten çok seçim geçirmiş bir ülke olarak, bugün de bir erken seçim görünmüyor. Konjonktür nasıl olur, nereye gider onu da bilemeyiz ama görünen o ki seçim zamanında olacak" dedi. - BOLU