MHP'de İBB Başkan Adaylığı İçin Taha Akyol ve Ali Müfit Gürtuna İsmi Ön Plana Çıkıyor

Mart 2019'daki yerel seçimler için aday arayışlarını hızlandıran MHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Ali Müfit Gürtuna ve gazeteci Taha Akyol ismi öne çıktı. Daha önce İstanbul için Bedrettin Dalan ismini gündemine alan MHP, Dalan'ın 'istemiyorum' mesajının ardından bu isimden vazgeçmişti.

MHP'NİN İSTANBUL ADAYLIĞI İÇİN İKİ İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile yerel seçimlerde ittifak yapmayacağını açıklamasının ardından siyaset kulisleri, bu soruya yanıt arıyor. İstanbul'da daha önce Bedrettin Dalan ismini gündemine alan MHP'de, Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol ismi öne çıktı.

ESKİ İBB BAŞKANI GÜRTUNA'NIN İSMİ MHP KULİSLERİNDE KONUŞULUYOR

T24'ten Hülya Karabağlı'nın habere göre, siyasi kariyerine Anavatan Partisi'nde başlayan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yapan Ali Müfit Gürtuna'nın adı kulislerde MHP'nin İstanbul adayı olarak dolaşıyor.

Ali Müfit Gürtuna

BİR DİĞER ADAY İSE HÜRRİYET'TEN AYRILAN TAHA AKYOL

Öte yandan Hürriyet gazetesinden ayrılan isimlerden olan Taha Akyol da sürpriz isim olarak kulise düşmüş oldu. Usta gazeteciye henüz bir teklif yapılıp yapılmadığı bilinmiyor.