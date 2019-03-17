MHP İlçe Başkanının Eşini Oğlunun Düğününde Öldüren Zanlı Tutuklandı

Samsun'da MHP Asarcık İlçe Başkanının eşini oğlunun düğün töreninde bıçaklayarak öldüren zanlı mahkemece tutuklandı.

Olay, Asarcık ilçesinin Biçincik Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin düğün töreni sırasında iddiaya göre istek parça yüzünden tartışma çıktı. Arkadaşı Gökhan S. (24), bu sırada damat Adem Demirci'ye saldırdı. Damadın annesi Satı Demirci (52) oğlunu korumak için araya girince Gökhan S.'nin bıçaklı saldırısında yaralandı. Bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Satı Demirci, kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Gökhan S. ile arkadaşı Mustafa A. (38), Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, bugün Kavak Adliyesine sevk edildi. Gökhan S.'nin adliyeye çelik polis yeleği giydirilerek getirilmesi dikkat çekti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Gökhan S. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Mustafa A. ise mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA