MHP İlçe Başkanının Eşini, Oğlunun Düğününde Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

MHP ilçe başkanının eşini, oğlunun düğününde öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

SAMSUN - Samsun'da MHP Asarcık İlçe Başkanının eşini oğlunun düğün töreninde bıçaklı saldırı düzenleyerek öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Biçincik Mahallesi'nde dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, MHP Asarcık ilçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin düğün töreni sırasında düğün salonunda iddiaya göre istek parça meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kalabalığın arasında bulunan damadın arkadaşı Gökhan Sezer bu sırada damat Adem Demirci'ye saldırmak istedi. Damadın annesi Satı Demirci oğlunu korumak için araya girince Gökhan Sezer'in bıçaklı saldırısında yaralandı. Bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Satı Demirci kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Gökhan Sezer ile arkadaşı Mustafa A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gökhan Sezer ile arkadaşı Mustafa A., bugün Kavak ile Adliyesine sevk edildi. Gökhan Sezer'i çelik polis yeleği giydirilmesi dikkat çekti,

Kaynak: İHA