MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız gerekiyor
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MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız gerekiyor

MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız gerekiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) yönetimini ağırlayan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, "Yerel basına her zaman destek olmamız gerekiyor" dedi.

Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) yönetimini ağırlayan MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, "Yerel basına her zaman destek olmamız gerekiyor" dedi.

MGTC Başkanı Mehmet Aydın ve yönetimi MHP İl Başkanı Mesut Samanlı'yı makamında ziyaret etti. Yerel basının sorunlarının görüşüldüğü ziyarette konuşan MHP'li Mesut Samanlı, yerel basına gereken değerin verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Gazeteciliğin zor koşullar altında icra edildiğini ifade eden Samanlı, "Gazetecilik emeği yüksek olan meslektir. Gecesi, gündüzü ve tatili olmayan her koşulda mücadele veren emekçi kardeşlerimizin mesleğidir. Bizim de bunların kıymetini ve değerini her zaman bilmemiz gerekiyor. Siyasi partiler, belediye başkanları ve milletvekilleri olarak basın mensuplarına her zaman destek olmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. MGTC yönetiminin birbirinden değerli isimlerden oluştuğunu söyleyen Samanlı, "Mehmet Aydın başkanıma ve hepsi birbirinden değerli yönetimini ve bu mesleği severek yapan insanlardan kurulu olmasından dolayı ayrıca büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşıldığını da ifade eden Samanlı, "15 Temmuz süreçlerinin bir daha yaşanmaması için milletimizin devletimizin daha duyarlı bir şekilde davranmasını ve o süreci bir daha halkına yaşatmaması için gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini bir kez daha belirtmek istiyorum" diye konuştu.

Başkan Samanlı, ayrıca bu yılda korona virüs salgını nedeniyle partilerinde bayramlaşma programının olmayacağını açıklayarak, "Sizlerin vesilesi ile tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını kutluyorum" dedi. - MALATYA

MHP İl Başkanı Samanlı: Yerel basına destek olmamız gerekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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