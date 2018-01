MHP İl Başkanı Birtürk'ten, Zeytin Dalı Harekatı Değerledirmesi Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın dünyaya meşrulaştırılmasının önemine değinerek, "Bütün dünya şunu görüyor, Türklerin Afrin'e harekatı bir toprak meselesi olarak değil terör meselesi olarak girdiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu iyi bir şekilde anlatıldı" dedi.

Başkan Birtürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği operasyonun amacı ve sonrasında yaşanan süreci değerlendirdi. Operasyonun yapıldığı bölgenin Türkiye için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Başkan Birtürk, bu yüzden harekatın yapıldığını hatırlattı. Harekatın aynı zamanda dünyada meşrulaştırılması noktasında yürütülen dış politika ile başarıya da ulaştığının altını çizen Başkan Birtürk, "35 yıldan bu yana PKK adıyla daha sonra PYD, YPG ismiyle bir terör örgütü Türkiye'nin hemen dibinde ki güneyinde ve Suriye'nin kuzeyinde şerit ile sürekli Türkiye'ye terör ithal etmişler. Bizre ithal olmuş onlardan hraç olmuş. Türkiye coğrafi konumunda kötü bir yerde bütün etrafı düşmanlarla çevrili. İran'ın kuzeyinden tehdit var, Irak'ın kuzeyinden tehdit var, 2011'den sonra da Suriye'nin parçalanmasından sonrada artan bir terör eylemleri var. 2011-2018 yıllarında 7 yıldır, Türkiye'ye buradan ciddi bir tehdit söz konusu. Liderimiz Devlet Bahçeli, 'biz siyasi anlamda aday çıkarmayacağız, Cumhurbaşkanını destekleyeceğiz' dedikten sonra da Türkiye'nin içinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğini alan bir iktidar ve başındaki Cumhurbaşkanı güçlü bir şekilde, eli güçlü şekilde, hem AK Parti seçmeninin, hem Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin gücü ile, yani milletini seven, vatanı için her an ölmeye hazır bir kitle ile, önce dışarıda bir birlik sağlamış. Arkasından da bütün dünya devletlerine bilgilendirmiş. Biz hiç bir vatanın devletinde gözümüz yok. Biz önce onu Irak'ta gösterdik, şimdi Suriye'de gösteriyoruz. Bizim tek amacımız Suriye'den bize olan tehdidi yok etmek amacıyla biz bir harekat başlatıyoruz' diyerek Amerika'yı, Rusya'yı, İran'ı bütün dünyadaki devletleri bilgilendirmiş. Bunun akabinde de Afrin harekatı başlamış. Şimdi bütün dünya şunu görüyor, Türklerin Afrine harekatı bir toprak meselesi olarak değil, terör meselesi olarak girdiğini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu iyi bir şekilde anlattı. Artık hiç bir devlet, hiç bir zaman Türkiye oraya işgal amacıyla giriyor. 'Türkiye orayı işgal edecek' diye girmediğini iyi anlıyor" dedi.

"PKK ile işbirliği yapar görüntüsündeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı bizi üzmektedir"

Harekat sonrası Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamaya da tepki gösteren Başkan Birtürk, Cumhuriyet Halk Partisi'ni ise adeta 'PKK ile işbirliği yapar görüntüsü' vermekle suçladı. Başkan Birtürk açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Afrin'den Türkiye'ye ciddi manada taciz olan Burseya Dağı'nı ele geçirmiştir, çok önemli bir hadisedir, çok az kayıpla en uç nokta ele geçirilmiştir. Daha sonraki süreçte de bu kadar zor olacağını düşünmüyorum. Ama en önemli hadise Fırat'ın Doğusu, bütün Mümbiç denilen yerde esas güç orda. Tabi Türkiye'nin buradaki meşru hakkını en önemli şekilde dışa aktarma çok önemliydi. Bizimde üzüldüğümüz maalesef bu süreçte, sanki Türkiye savaşıyormuş, başka bir yerde toprakta gözü varmış, algısının oluşturmaya çalışan, güçler ve güçlerin maşaları var. Önce 170 tane vatandaş, biz bu hareketi desteklemiyoruz gibi açıklamaları daha sonra Türk Tabipler Birliği açıklamaları ve arkasından da ve bunu destekler mahiyetinde PKK ile işbirliği yapar görüntüsündeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı bizi üzmektedir. Yani kendisini Atatürk partisi konumuna sokan bir partinin böyle bir tavır içine girmesi, her Türk vatandaşı gibi bizi de üzmektedir. İnşallah yöneticiler ve baştakiler, bunu akıllarını başlarına bir an önce, bu söylemlerinden vazgeçerler." - DENİZLİ