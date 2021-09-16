MHP İl Başkanı Alıcık, Menderes ve arkadaşlarını andı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP İl Başkanı Alıcık, Menderes ve arkadaşlarını andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP İl Başkanı Alıcık, Menderes ve arkadaşlarını andı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını, idam edilişlerinin 60. yılı dolayısıyla andı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarını, idam edilişlerinin 60. yılı dolayısıyla andı. Her darbenin bir nevi işgal olduğunu belirten MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, "Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir" diyerek Menderes ve arkadaşlarını andı.

27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz'un, Türkiye'nin büyüme ve yükseliş ümitlerine, milli birlik ve dayanışma azmine, huzur ve barış ortamına iç ve dış odakların elbirliğiyle planlayıp uygulamaya geçirdikleri zincirleme suikastlar tarihi olduğunu belirten Başkan Alıcık, "Her darbe bir nevi işgaldir, gerilemedir, tarihin gerisine düşmek demektir. Her darbe kaos ve krizin serpilmesi demektir. Her darbe haksızlık ve kanunsuzlukların sivrilmesi demektir. Her darbe vesayetçi mihrakların, demokrasi düşmanlarının denetim ve kontrolü ele geçirmesi demektir" dedi.

Artık darbeler döneminin kapandığını kaydeden MHP Aydın İl Başkanı Alıcık açıklamasının devamında "Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer, bunun dışındaki her himaye, her vasilik ya yıkılacak ya da imha edilecektir. 16 Eylül 1961'de Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan, 17 Eylül'de de hemşerimiz Adnan Menderes İmralı Adası'nda idam edilerek şehit edilmişlerdir. Allah rahmet eylesin. Bu vesile ile hayatını kaybeden tüm mazlumlara, şehitlerimize, 15 Temmuz'da şehit düşen kahraman millet evlatlarına, Kovid-19'dan vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Artık darbeler dönemi kapanmıştır" diyerek Türk Milletinin artık buna izin vermeyeceğini söyledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ertuğrul Gazi Süleyman Soylu Yevgeniy Ziniçev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Berfu Yenenler İbrahim Tatlıses Kenan İmirzalıoğlu
Spor Diego Marcao Nihat Özdemir Halis Özkahya Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kerem Aktürkoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: MHP İl Başkanı Alıcık, Menderes ve arkadaşlarını andı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:04:41. #1.17#