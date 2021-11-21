MHP heyeti, Şanlıurfa'da sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu

KIRIKKALE (AA) - Şanlıurfa'da, MHP milletvekillerinden oluşan heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kent merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, 81 ilde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

Partisinin siyaset oluşturma ve uygulama tarzıyla tabandan tavana kadar paylaşımcı bir yapıyı benimsediğini belirten Öztürk, son dönemde Türkiye üzerinde oynanan oyunların arttığını savundu.

Türkiye'nin her türlü oyun ve tuzağı bozabilecek kabiliyete ve potansiyele sahip olduğunu aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bizim ittifakımız proje, plan veya pazarlık usulüyle tescillenmiş bir ittifak olmayıp, Türk milletinin özlemlerinin tezahürü, Türkiye'ye ölüm fermanı hazırlamak için kolları sıvayan iç ve dış yıkım cephesine karşı mukadder direnişin tecessümüdür. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin bir başarısı, geleceğinin müjdesi, milli bekanın güvencesi, milli birlik ve dayanışmanın zırhı, devlet yönetiminin milli hedeflerle birleşmesidir. Cumhur İttifakını oluşturan MHP ve AK Parti'nin taşıdığı ortak gelecek perspektifi, aynı hedefe yürüyen güçlü bir vizyonun ifadesidir."

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ise katılımlarından dolayı sivil toplum kuruluşu temsilcilerine ve parti mensuplarına teşekkür etti.

Şanlıurfalılara inancının ve güveninin tam olduğunu vurgulayan Özyavuz, hemşehrilerinin seçimde gereken dersi muhalefete vereceğine inandığını dile getirdi.

Programa MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ile Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Eyyüp Gönültaş ile çok sayıda teşkilat üyesi de katıldı.

Konuşmaların ardından MHP heyeti, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Heyet, programın ardından tarihi Balıklıgöl Yerleşkesini ziyaret etti.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

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