MHP heyeti, Akademik Odalar Birliği toplantısına katıldı

KAYSERİ (AA) - MHP Kayseri milletvekilleri ve il yönetimi Makina Mühendisleri Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen Akademik Odalar Birliği toplantısına katıldı.

MHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Tolga Varol'un ev sahipliği yapılan toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ile MHP il yönetimi katıldı.

Özdemir, toplantıya katılarak istişare ve fikir alışverişinde bulunmaktan onur duyduklarını belirtti.

Odaların faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunlar olduğunu aktaran Özdemir, "Mevcut sorunlarınız tarafımızdan samimiyet ve hassasiyetle takip edilerek, Milliyetçi Hareket Partisi kurumsal kimliği nezdinde TBMM çatısı altında dile getirilecektir. Sorunların dile getirilip çözüm bulunması noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğimizden emin olun." ifadelerini kullandı.