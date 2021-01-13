MHP, HDP'nin kapatılması için harekete geçiyor! İlk hamle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bekleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasıyla ilgili çağrısı sonrasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. MHP'nin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava açması için bir ay bekleyeceği, bu süre zarfında adım atılmazsa HDP'nin kapatılması için dava açacağı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargıtay Cumhuriyet BaşsavcıIığı, 6-8 Ekim olayları ilgili iddianameyi temel alıp HDP'ye kapatma davası açabilir" ifadesini kullanmıştı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, konuyla ilgili kaleme aldığı yazıda MHP'nin HDP'nin kapatılması için harekete geçtiğini ve ilk hareketin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bekleneceğini aktardı.

Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP'yle ilgili bir dosyanın hazırlandığını belirten Selvi, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında kapatma davası açmasının bekleneceğini ifade etti.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NIN ADIMI BEKLENECEK

Selvi'nin köşe yazısında şu ifadeler yer aldı;

"Bir süredir HDP'nin kapatılmasını gündeme getiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 11 Ocak tarihli yazılı açıklamasında, 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, bilhassa 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili hazırlanan ve hukuken açık ihbar niteliği taşıyan iddianameyi temel alarak HDP hakkında acil ihtiyaç olan kapatma davasını süratle açabilecektir. Şayet kapatma davasının açılması tavını kaybedip tavsamaya havale edilirse Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi Partiler Kanunu'nun 100'üncü maddesine müzahir olarak gereğini zamanı geldiğinde inanmışlıkla yapacaktır' dedi.

Böylece HDP'nin kapatılmasıyla ilgili tartışmalarda yeni bir sürece girildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti kapatmaya sıcak bakmadığı biliniyor. AK Parti'nin önemli isimlerinin de bu yönde açıklamaları oldu. O nedenle MHP'nin, HDP'yle ilgili tutumunun cumhur ittifakının politikası olmadığı anlaşılıyor. Ancak AK Parti'nin, MHP'nin bu girişimini engelleme gibi bir çabası olmayacağı belli.

MHP'DEKİ HAZIRLIK SÜRECİ

Soru 1: MHP'de, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir çalışma var mı? Var.

Soru 2: Kimin başkanlığında yapılıyor?

Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız başkanlığında HDP'yle ilgili bir dosya hazırlanıyor.

Soru 3: MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na HDP'nin kapatılması için müracaat edecek mi?

MHP, öncelikle Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili iddianame üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında kapatma davası açmasını bekleyecek.

Soru 4: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dava açarsa MHP ne yapacak?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP hakkında kapatma davası açarsa MHP, mükerrer bir başvuru olur gerekçesiyle ayrıca müracaat etmeyi düşünmüyor.

Soru 5: Eğer Yargıtay, HDP hakkında kapatma davası açmazsa MHP ne yapacak?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adım atmazsa MHP, Siyasi Partiler Yasasının 100. Maddesi'ne göre HDP'nin kapatılması için yazılı başvuruda bulunacak.

Soru 6: MHP ne kadar bekler, başvuruyu ne zaman yapar? Bir tarih var mı?

Belirlenmiş bir tarih var. MHP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dava açması için 1 ay bekleyecek. Eğer bu süre zarfında adım atılmazsa harekete geçecek.

Soru 7: MHP'nin HDP dosyasında ne var?

MHP'nin HDP'nin kapatılmasıyla ilgili hazırlığını yaptığı dosyanın ana temasını, "HDP, PKK'nın siyasi uzantısıdır" tezi oluşturuyor. PKK'nın 1978 yılındaki kuruluşundan bu yana meydana gelen terör eylemleri yer alıyor. Ayrıca 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili olarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame dosyaya girecek.

HDP'nin eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere milletvekillerinin PKK ve Öcalan'la ilgili açıklamalarına yer verilecek.